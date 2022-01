Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Nicolao Manuel Dumitru Cardoso este noul fotbalist al echipei UTA Arad. Acesta a fost prezentat oficial luni seara, într-o conferinta de presa.Nascut în Suedia, din tata român și mama brazilianca, fotbalistul în vârsta de 30 de ani joaca în principal…

- Extrema Nicolau Dumitru Cardoso (30 de ani) a semnat cu prim-divizionara UTA. Dumitru Cardoso a revenit in Liga 1 dupa un sezon petrecut in Coreea de Sud, la Suwon Bluewings. In Liga 1, extrema stanga a mai evoluat pentru Gaz Metan Mediaș. In cele 42 de apariții pentru medișeni, Cardoso a marcat 12…

- Spezia a devenit, miercuri, prima echipa care castiga un meci in Serie A fara sa traga vreun sut pe poarta, informeaza football-italia.net Echipa antrenata de Thiago Motta s-a impus la Napoli, in etapa a XIX-a, dupa un autogol al lui Juan Jesus. In minutul 37, Bastoni a centrat dintr-o lovitura…

- Capitanul echipei Napoli, Lorenzo Insigne, a fost testat pozitiv cu Covid-19, a anuntat, marti, clubul din Serie A, conform news.ro. "Jucatorul va sta in izolare la domiciliu. Echipa, la indicatiile autoritatilor sanitare, a fost supusa unei serie de teste, iar rezultatele vor fi anuntate…

- Fotbalistul echipei Napoli, Kostas Manolas, a fost amendat la aeroportul din Napoli dupa un control la vama, deoarece avea asupra sa o suma mai mare decat cea de 20.000 de euro permisa. Potrivit Gazzetta dello Sport, Manolas a fost controlat la revenirea din Grecia, dupa o deplasare facuta…

- Liga Profesionista de Fotbal a anunțat programul etapelor cu numarul 17 și 18 din Liga I. Cele opt partide din fiecare runda vor fi transmise in direct de LOOK Sport, DIGI Sport și TELEKOM Sport. In aceste etape, FC Argeș va intalni UTA Arad in deplasare și Gaz Metan Mediaș, acasa. Citește și Mijlocasul…

- Starul suedez Zlatan Ibrahimovic, atacantul echipei AC Milan, si-a trecut duminica un nou record in palmares, reusind sa ajunga la un total de 400 de goluri marcate la nivel de campionat, in Suedia, Olanda, Italia, Spania, Franta, Anglia si Statele Unite, informeaza EFE. Ibrahimovic, care…