- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, a contestat masura arestului preventiv dispusa, sambata, de Tribunalul Vaslui in dosarul in care este acuzat de procurorii anticoruptie de luare de mita. Contestatia acestuia urmeaza a fi analizata, in aceasta saptamana, de Curtea de Apel…

- Au aparut imagini cu Dumitru Buzatu surprins in momentul in care a luat presupusa mita de 1,25 de milioane de lei de care-l acuza DNA. Buzatu, filmat cand incasa spaga de 1,25 milioane lei pic.twitter.com/oN8EluSIZM — aktual24.ro (@ak24ro) September 23, 2023 Intre tipmp, Tribunalul Vaslui a decis…

- UPDATE: Tribunalul Vaslui a decis sa impuna masura arestului preventiv pentru Dumitru Buzatu. Astfel, baronul local din Vaslui iși va petrece urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor.Tribunalul Vaslui a decis sambata arestarea preventiva pentru 30 de zile a presedintelui Consiliului Judetean Vaslui,…

- Acesta a fost asteptat la sediul Tribunalului de cativa vasluieni nemultumiti, care au cerut arestarea sefului CJ.Dumitru Buzatu a fost retinut sambata dimineata pentru luare de mita, dupa ce a fost prins in flagrant de procurorii anticoruptie cand primea 1,25 milioane de lei mita pentru a favoriza…