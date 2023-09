Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a anuntat sambata, dupa sedinta Biroului Permanent National, ca presedintele CJ Vaslui Dumitru Buzatu, retinut de DNA pentru o mita de peste 1 milion de lei, a fost exclus din PSD, iar fiul acestuia, Tudor Buzatu, a demisionat din functia de secretar de stat la Secretariatul General al…

- The Republic of Moldova will uphold its gas supply contract with Russia‘s Gazprom in order to ward off crises over power prices in the country and hardship in its breakaway Transdniestria region, Energy Minister Victor Parlicov said on Thursday, according to Reuters The Republic of Moldova, wedged between…

- The U.S. is working with Romania and the Republic of Moldova to increase Ukraine‘s grain exports via the Danube River as it explores alternative routes for the exports after Russia pulled out of the Black Sea Grain Initiative, a senior U.S. State Department official said on Wednesday, according to Reuters.…

- The heat that’s baked the Mediterranean this summer has shifted to eastern Europe, with temperatures exceeding 39C. Romania issued extreme heat warnings, with the mercury climbing to similar levels on Wednesday, while authorities in Republic of Moldova put out wildfire alerts, according to Bloomberg.…

- Aleksei Petrov – cunoscutul om de afaceri bulgar și fost agent secret al serviciilor speciale, poreclit „Tractorul”- a fost impuscat mortal, in cartierul „Dragalevtsi” din Sofia. Din informațiile existente, asupra lui Petrov s-ar fi tras cu o pusca. Afaceristul ar fi fost insoțit o de femeie, ranita…

- Senatorul Gabriela Firea va milita pentru creșterea numarului de femei in politica și introducerea cat mai rapid a cotelor de gen in politica, pentru a avea cat mai multe femei pe listele electorale. Fostul ministru al Familiei, demisionar in urma scandalului azilelor groazei, promite ca va incerca…

- Un ucrainean care și-a injunghiat soția a murit intr-un accident, in timp ce incerca sa fuga cu mașina din Romania. A pierdut controlul volanului si a lovit in plin un camion care stationa. Potrivit IPJ Galați, vineri, la ora 3.25, Secția 5 Poliție Galați a fost sesizata, prin S.N.U.A.U. 112, cu privire…

- Sindicatele din construcții avertizeaza Guvernul ca daca va renunța la reducerile de impozit aplicate in acest moment in sector, muncitorii vor pleca din țara și Romania se va confrunta din nou cu o lipsa mare a forței de munca, așa cum era și pana la acordarea facilitaților fiscale. Federația Generala…