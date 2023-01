Stiri pe aceeasi tema

- Cand a fost acea perioada in care vasluienii erau foarte bogati, se bucurau de cea mai mare prosperitate din tara si cum am facut noi, cei care am fost votati de cele mai multe ori de cea mai mare parte a locuitorilor judetului Vaslui, sa-i saracim?”, se intreaba el.Dumitru Buzatu a facut aceste declaratii…

- FARA EMOȚII… Intr-unul dintre cele mai sarace județe din țara, soarta celei mai mari organizații de partid a devenit o afacere de familie. Vineri, in prezența președintelui PSD, Marcel Ciolacu, și a lui Paul Stanescu, secretarul general al partidului, Dumitru Buzatu a fost reales in unanimitate președinte…

- Datele cercetarii sociologice, realizate in perioada 7-12 decembrie, indica faptul ca 34% dintre romani au multa si foarte multa incredere in Isarescu.Presedintele Klaus Iohannis si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sunt urmatorii in clasament, 21% dintre respondenti avand foarte multa…

- Vacanța de iarna 2022 a elevilor este așteptata cu nerabdare de copii, dar și de catre parinți. Elevii vor intra curand in vacanța de iarna 2022. Iata cand incepe, cat dureaza și cand se intorc elevii la școala in 2023. Conform structurii anului școlar 2022-2023, elevii vor beneficia de vacanța in perioada…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a afirmat ca nu are o problema cu marile companii, dar este un moment in care toti trebuie sa fim solidari, precizand ca discrepanta incepe sa se adanceasca si creeaza crize sociale. El a precizat ca politicienii trebuie sa fie constienti…