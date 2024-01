Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Buzatu, fost presedinte al Consiliului Judetean Vaslui, este suspectat comiterea infractiunii de luare de mita De asemenea, tot in acest dosar a mai fost deferit justitiei Judele Radu, expert, suspectat de luare de mita si trafic de influenta. Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal…

- „Cateva considerații privitoare la dosarul penal instrumentat și finalizat de D.N.A. – S.T. Iași, in care domnul Dumitru BUZATU (președintele Consiliului Județean Vaslui) a fost trimis in judecata prin Rechizitoriul nr. 19/P/2023 din data de 12 decembrie 2023:1.1. Cu titlu prealabil, arat ca deși ”procedura…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, planuia sa fuga din Romania daca va fi eliberat din arest, fiind interceptat de procurori in timp ce ii promitea secretarei sale ca o va lua cu el in Ecuador.

- Procurorii DNA spun ca martorii audiați in cazul lui Dumitru Buzatu „manifesta un puternic sentiment de temere” și le este „teama sa-i rosteasca numele”, iar președintele suspendat al Consiliului Județean Vaslui voia sa fuga in Ecuador și avea un „sentiment de razbunare”, se arata in rechizitoriul pentru…

- Dumitru Buzatu, fostul presedinte al Consiliului Județean Vaslui, care se afla in arest preventiv, a fost trimis in judecata de DNA sub acuzatia de luare de mita, a anuntat, vineri, DNA. De asemenea, in același dosar, un alt inculpat, expert, aflat in arest la domiciliu, a fost trimis in judecata…

- FINAL…Procurorii anticorupție ieșeni au ajuns la finalul cercetarii penale in flagrantul in care Dumitru Buzatu a fost prins cu o mita de 1.25 milioane de lei in portbagaj. Anchetatorii DNA s-au mișcat repede, au finalizat cercetarea penala și au trimis dosarul pe masa judecatorilor Tribunalului Vaslui.…

- FINAL…Procurorii anticorupție ieșeni au ajuns la finalul cercetarii penale in flagrantul in care Dumitru Buzatu a fost prins cu o mita de 1.25 milioane de lei in portbagaj. Anchetatorii DNA s-au mișcat repede, au finalizat cercetarea penala și au trimis dosarul pe masa judecatorilor Tribunalului Vaslui.…

- Procurorii DNA au decis joi, 14 decembrie, trimiterea in judecata a președintelui suspendat al Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, pentru fapte de corupție. Luni, judecatorii Tribunalului Vaslui vor decide daca vor menține arestarea sa preventiva și in timpul procesului.Procurorii DNA,…