- JUDECATA… Astazi, la Tribunalul Vaslui, fostul președinte al Consiliului Județean (CJ), Dumitru Buzatu, a fost adus din nou in fața instanței de judecata. Procurorii DNA Iași solicita prelungirea masurii arestului preventiv pentru inculpatul Buzatu, in timp ce acesta, prin avocați, este mai decis ca…

- SUSPANS… Fostul președintele al Consiliului Județean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu, flancat de polițiști, a fost adus azi, la Tribunalul Vaslui, pentru verificarea legalitații masurii arestului preventiv. Procurorii insista ca Buzatu sa ramana dupa gratii, considerand ca lasarea sa in libertate ar periclita…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Vaslui, Dumitru Buzatu , a contestat masura arestului preventiv dispusa, sambata, de Tribunalul Vaslui in dosarul in care este acuzat de procurorii anticoruptie de luare de mita.Contestatia acestuia urmeaza a fi analizata, in aceasta saptamana, de Curtea de Apel…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dezvaluit detalii șocante din ancheta care il vizeaza pe Dumitru Buzatu, baronul local din Vaslui, intr-un referat de propunere de arestare preventiva. Documentul conține informații esențiale despre modul in care procurorii au investigat cazul de corupție…

- UPDATE: Tribunalul Vaslui a decis sa impuna masura arestului preventiv pentru Dumitru Buzatu. Astfel, baronul local din Vaslui iși va petrece urmatoarele 30 de zile in spatele gratiilor.Tribunalul Vaslui a decis sambata arestarea preventiva pentru 30 de zile a presedintelui Consiliului Judetean Vaslui,…

- Intr-un anunț șocant pentru lumea politica și administrativa din județul Vaslui, Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui, se afla in centrul unui scandal de corupție, fiind reținut și pus sub acuzare pentru luare de mita. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –…