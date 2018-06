Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii instanței supreme vor anunța, vineri, prima decizie in dosarul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea la DGASPC Teleorman a doua femei care, in realitate, ar fi lucrat la PSD.

- Judecatorii instanței supreme vor anunța, vineri, prima decizie in dosarul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea la DGASPC Teleorman a doua femei care, in realitate, ar fi lucrat la PSD.Decizia instanței nu va fi definitiva.…

- "Apropo de suspendare. Am observat ca foarte multi sunt preocupati de suspendare. Pot sa va spun ca eu nu. Nu exista niciun motiv de suspendare si nu mi-e teama de nicio incercare de suspendare", a spus presedintele Klaus Iohannis. Curtea Constitutionala a constatat saptamana trecuta existenta…

- Organizațiile PSD din țara fac planul pentru mitingul de susținere a Guvernului Dancila. Unii lideri ai partidului sunt pregatiți sa aduca oameni la București, alții vor sa organizeze manifestații in orașele lor, invocand distanța prea mare. Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, sustine ca…

- ''Mult zgomot pentru nimic. N-am vazut intr-o democratie ca partidul de guvernamant sa organizeze mitingul pe sustinere pentru Guvern. E de domeniul unui regim autoritar sa scoata lumea cu forta in strada ca sa sprijine un Guvern. Dar nu vad cine ar putea sa iasa in strada ca sa sprijine incompetenta,…

- Razboiul dintre PSD și Klaus Iohannis s-ar putea muta in strada, asta pentru ca liderii teritoriali ai PSD doresc organizarea unui mare miting in Capitala. Liderul PSD, Vaslui, Dumitru Buzatu, a explicat ca partidul poate mobiliza cateva sute de mii de oameni, fara niciun fel de problema.Citește…

- Dumitru Buzatu, presedintele PSD Vaslui, a declarat pentru realitatea.net ca in opinia sa, se impune initierea suspendarii lui Klaus Iohannis, dupa plangerea penala facuta de PNL, pe numele premierului Dancila. Dumitru Buzatu a tinut sa sublinieze ca spre deosebire de colegii sai, care cred ca nu…

- HAI LA MITING!… Liderii PSD din toata tara, inclusiv Dumitru Buzatu, presedintele organizatiei PSD de la Vaslui, reuniti ieri in sedinta Comitetului Executiv, au decis organizarea unui miting de amploare in cursul lunii mai, la care ar urma sa participe in jur de 1 milion de persoane. Tema ar fi legata,…