- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut vineri, dupa CEX, ca nu stie daca va fi emisa o Ordonanta de urgenta pentru adoptarea modificarilor la Codurile penale, dar ca in cursul saptamanii viitoare va avea loc o intalnire cu experti din domeniul juridic.

- Adoptarea noilor coduri - penal și de procedura penala - s-a facut prin asumarea raspunderii Guvernului, in timpul Cabinetului Boc, iar modificarile la aceste legi au fost facute prin ordonanța de urgența, in timpul Cabinetului Cioloș.

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a semnat vineri, 15 iunie a.c., urmatoarele decrete: Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138 2004 si pentru abrogarea alin. 2 al art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79 2013 privind…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat ca, in cazul in care Opozitia continua sa blocheze in Parlament adoptarea Codului penal si a Codului de procedura penala, este foarte posibil ca acestea sa fie aprobate printr-o ordonanta de urgenta. Presedintele Senatului, Calin…

- Cele cinci femei din PSD care au dat in judecata reprezentanții site-ului Times New Roman pentru un articol pamflet și vor daune de cate 100.000 de euro cer instanței sa nu plateasca taxa de timbru de peste 8.000 de lei. Irina Tanase, Gabriela Firea, Viorica Dancila, Carmen Dan și Lia Olguța Vasilescu…

- Conducerea PSD s-a reunit, luni, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN) PSD, aceasta fiind prima intalnire dupa Congresul extraordinar din luna martie. Inainte de sedinta, premierul Viorica Dancila s-a intalnit cu Liviu Dragnea in biroul acestuia din Parlament. In sedinta CExN ar urma sa fie…

- Persoanele fizice care nu obțin venituri, dar doresc sa beneficieze de servicii medicale in sistemul sanitar de stat, platesc mai puțin decat pana acum pentru contribuția de asigurari sociale de sanatate. Guvernul a modificat recent prin Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2018 privind…