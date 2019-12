Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, s-a enervat la un eveniment dedicat Zilei Nationale si a avut o iesire dura la adresa unui protestatar. Presedinte CJ Vaslui l-a facut pe protestatar „tembel”, dupa ce acesta l-a huduit pe Buzatu.

- Incident neplacut la Vaslui, in timpul manifestarilor dedicate Zilei Naționale a Romaniei. Dupa ce și-a rostit discursul in Piața Civica din oraș, in fața a mii de oameni, președintele Consiliului Județean, Dumitru Buzatu, a fost huiduit de cateva persoane. La randul lui, acesta nu s-a putut abține…

- CINE A PIERDUT?… Chiar daca nu constientizeaza in acest moment, liderul PSD de la Vaslui, Dumitru Buzatu, este pe cale sa piarda si bruma de simpatie pe care o mai are in judet. Poate pierde totul, inclusiv functia de presedinte al Consiliului Judetean, la alegerile locale din 2020, desi PSD controleaza…

- Presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca preluarea sefiei PSD pe o perioada interimara de catre Marcel Ciolacu poate fi descrisa ca "o lovitura de partid". Social-democratul a explicat ca acest lucru nu are aprobarea unei structuri decizionale si astfel incalca statutul partidului.

- Președintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat ca preluarea șefiei PSD pe o perioada interimara de catre Marcel Ciolacu poate fi descrisa ca "o lovitura de partid". Social-democratul a explicat ca acest lucru nu are aprobarea unei structuri decizionale și astfel incalca statutul partidului."Daca…

- SCANDALOS… Dupa ce, timp de aproape un an de zile, a sfidat intreaga comunitate din comuna Al. Vlahuta, refuzand sa aloce vreun leu pentru aceasta localitate din fondurile Consiliului Judetean, seful CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, propune discutarea unei propuneri venite din partea grupului de consilieri…

- ACUZE… Se apropie alegerile prezidentiale si, cum era de asteptat, se inmultesc si atacurile intre partide. Adversari politici recunoscuti, presedintele PNL Vaslui, Nelu Tataru, si cel al PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, se contreaza in mediul online ori de cate ori au ocazia. Aseara, Tataru a postat un…

- Viorica Dancila spune ca nu-i e teama sa vina în Parlament cu miniștrii, dar nu se grabește. Dupa ce luni a anunțat ca vrea sa primeasca un vot pentru un guvern restructurat sau remaniat saptamâna viitoare, mai exact miercuri, în partid se vorbește deja de o amânare. ​„Nu…