- Președintele CJ Vaslui,Dumitru Buzatu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, informeaza Antena 3. Potrivit sursei citate, avocații lui Buzatu au anunțat ca vor contesta decizia Tribunalului Vaslui. Procurorii anticorupție l-au reținut pe Dumitru Buzatu dupa ce au prins in flagrant politicianul…

- Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost exclus din PSD. Anunțul a fost facut astazi de presedintele social-democratilor, Marcel Ciolacu, scrie Agerpres . Decizia a fost luata cu unanimitate de voturi in sedinta Biroului Politic National al partidului. Dumitru Buzatu este președintele…

- Ce avere are Dumitru Buzatu, președintele CJ Vaslui prins de DNA cu șpaga de peste un milion de leiDumitru Buzatu a strans o avere impresionanta din momentul in care a inceput sa ocupe funcția de președinte al Consiliului Județean Vaslui. Este vorba despre terenuri, mașini, dar și conturi generoase…

