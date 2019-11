Stiri pe aceeasi tema

- Greii din PSD stabilesc planul debarcarii Vioricai Dancila de la șefia partidului. Marcel Ciolacu vrea ca de marti, dupa CEx -ul PSD sa preia interimar șefia partidului pana la organizarea congresului. In plus, Marcel Ciolacu vrea sa propuna o conducere colectiva a PSD, cu 5 presedinți executivi.…

- Presedintele PSD Dolj, europarlamentarul Claudiu Manda, sustine ca desi la nivelul judetului social-democratii nu au castigat alegerile, PSD a castigat in 78 de localitati din cele 111, ceea ce inseamna ca ramane principala forta politica din Dolj."Desi nu am castigat 50% + 1 din voturile…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat duminica seara, la RFI, ca nu crede ca este necesar ca PSD sa convoace un congres pentru înlaturarea Vioricai Dancila de la conducerea partidului, deoarece acest lucru ar accentua criza, potrivit Mediafax. „Ideea de a schimba conducatorul…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, la RFI, ca, in opinia sa, in acest moment nu este nevoie de un Congres al partidului. „Exista o conducere a partidului, exista structuri ale partidului mobilizate pentru alegeri si nu cred ca un Congres ar aduce solutii magice in ceea ce priveste situatia…

- "Unei rame... Un individ marunt cu pretenții mari a platit impotriva mea un text pe Facebook ca sa ii arate lui Iohannis cum ii ia el "barbatește" apararea. Chiar si platita, sponsorizarea nu trece de vreo douazeci de distribuiri, iar textele lui, deși se viseaza ministru, nu trec de mai mult de…

- Ludovic Orban a afirmat, sambata, la Craiova, ca PSD are in Oltenia o lista lunga a „otrepelor”, precum Mihai Fifor, Eugen Nicolicea, Lia Olguța Vasilescu sau Claudiu Manda. Liderul PNL acuza PSD ca, deși a lasat la ministerul Transporturilor banii pentru Dunare, aceasta inca nu este navigabila.„Pe…

- Liderul PSD Vaslui, Dumitru Buzatu, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca președintele Klaus Iohannis incearca sa exercite presiuni permanente asupra Guvernului in speranța ca va abandona guvernarea. El a adaugat ca Executivul iși va alege singur data la care se va prezenta in Parlament."Ideea…

- Numarul cazurilor de infectie cu virusul West Nile din acest sezon a ajuns la nouasprezece, din care doua decese. Cazurile au fost semnalate in Galati, Tulcea, Calarasi, Buzau, Dolj, Iasi, Mures, Teleorman si in Bucuresti.