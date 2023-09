Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost adus sambata, la Tribunalul Vaslui, unde se judeca cererea DNA privind arestarea preventiva a acestuia pentru 30 de zile, potrivit agerpres.ro. Acesta a fost asteptat la sediul Tribunalului de cativa vasluieni nemultumiti, care au cerut…

- Potrivit DNA, barbatul este acuzat de luare de mita si trafic de influenta.Procurorii sustin ca, in anul 2019, in contextul derularii unui proiect finantat din fonduri europene, intre Consiliul Judetean Vaslui si o societate comerciala a fost incheiat un contract de achizitie publica, ce avea ca obiect…

- Un expert care ar fi primit 714.000 lei de la omul de afaceri care l-a mituit si pe presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost retinut sambata de procurorii DNA .Potrivit DNA, barbatul este acuzat de luare de mita si trafic de influenta.Procurorii sustin ca, in anul 2019, in contextul derularii…

- Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu a fost prins in flagrant de DNA , in timp ce primea peste un milion de lei, mita. Presedintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu a fost prins in flagrant , vineri seara, de procurorii anticoruptie, cand primea 1,25 milioane de lei mita pentru a favoriza o firma sa obtina…

- Procurorii DNA il acuza pe Dumitru Buzatu, presedintele Consiliului Judetean Vaslui, ca a primit de un om de afaceri un procent de 10% din valoarea unui contract pentru reabilitarea și modernizarea unor drumuri din județ, precizeaza DNA, intr-un comunicat, in care anunța anunța oficial ca Buzatu a fost…

- UPDATE: Potrivit informațiilor G4Media, valoarea contractului „vamuit” de Buzatu se ridica la 12.337.089 lei. Omul de afaceri caruia i s-au cerut banii era din Cluj. Propunerea de arestare preventiva in cazul lui Dumitru Buzatu va fi trimisa la Tribunalul Vaslui. Flagrantul in cazul lui Buzatu s-ar…

- Președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins in flagrant de procurorii DNA vineri seara, in timp ce ar fi primit o mita de... The post (Video) Dumitru Buzatu, unul dintre liderii PSD, a fost prins in flagrant cand primea mita de 1,25 milioane lei. A primit banii marcați ai…

- Magistrații Tribunalului Vaslui au decis joi, 10 august, arestarea preventiva a barbatului de 45 de ani, dupa ce, in urma cu cinci zile, Judecatoria Vaslui a respins propunerea de arestare.Judecatorii Tribunalului au admis contestația Parchetului de pe langa Tribunalul Vaslui și au dispus arestarea…