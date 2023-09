Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost prins, vineri seara, in flagrant de procurorii DNA, care-l acuza ca ar fi primit peste un milion de lei mita pentru un contract. Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat ca va propune colegilor excluderea lui Buzatu din partid.…

- Vlad Pascu, tanarul drogat care a intrat cu masina intr-un grup la 2 Mai si a ucis 2 persoane, si parintii sai sunt audiati joi la sediul DIICOT. Joi dimineata, in Bucuresti s-au desfasurat 11 perchezitii vizand tineri din familii instarite, apropiati ai tanarului, care au vandut si consumat droguri…

- Trei tineri cu varsta cuprinsa intre 17 și 28 ani, originari din raionul Calarași, sunt cercetați penal dupa ce ar fi comis o talharie. Suspecții ar fi intrat in timpul nopții intr-o gospodarie din raionul Calarași și, prin spargerea geamului, au patruns forțat in casa. Ulterior, aceștia avand scopul…

- Șase drone ucrainene au fost doborate in cursul nopții in regiunea Kaluga, la sud-vest de Moscova, a anunțat joi Ministerul rus al Apararii, potrivit CNN.„Noaptea trecuta, o tentativa a regimului de la Kiev de a efectua un atac terorist cu ajutorul unor vehicule aeriene fara pilot a fost dejucata deasupra…

- Conform prognozei Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor, pana la ora 00:00, se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie, viituri rapide, cresteri de debite si de niveluri, cu posibile depasiri ale cotelor de atentie, pe raurile mici din

- Pentru finalizarea lucrarilor auxiliare la podul suspendat peste Dunare de la Braila, in perioada 17.07.2023 ndash; 30.11.2023 se va inchide traficul pe timpul noptii, de luni pana vineri, inclusiv, in intervalul orar 21:00 6:00, exceptand zilele de sarbatori legale.Potrivit CNAIR, in weekend, de sambata,…

- Circulația pe podul suspendat peste Dunare va fi inchisa pe timpul nopții pana la sfarșitul lunii noiembrie, a anunțat vineri, 7 iulie 2023, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

- Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richer s-a produs in noaptea de sambata spre duminica, la ora locala 03:01, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, arata informatiile publicate de Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).