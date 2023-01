Dumitru Buricea, unul dintre cei mai cunoscuţi interlopi din Brăila a murit Dumitru Buricea, cel mai influent lider al lumii interlope din Braila a murit. Liderul de clan a pierdut lupta cu viata la un spital din București, in urma unui AVC. Interlopul, Dumitru Buricea a fost transportat de urgența cu elicopterul la București și și-a dat ultima suflare pe un pat de spital, in urma unui AVC. Liderul interlopilor din Braila , in varsta de 73 de ani ar fi suferit la inceputul acestui an un accident vascular cerebral. Inițial, a fost tratat la Spitalul Județean de Urgența, ulterior fiind transferat cu un elicopter la o unitate spitaliceasca din Capitala. Dumitru Buricea a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu la un depozit cu produse alimentare situat pe bulevardul Iuliu Maniu din Capitala. Suprafata afectata este 250 de metri patrați, cu posibilitatea de extindere la intreg depozitul. . Pompierii intervin, miercuri, pentru stingerea unui incendiu produs la un depozit situat pe bulevardul Iuliu…

- In cursul zilei de astazi, la ora 11:30, polițiștii din București au fost sesizați cu privire la faptul ca la o stație de metrou din București a fost amplasat un dispozitiv exploziv. Este alerta cu bomba, iar la fața locului au intervenit de urgența polițiștii din Capitala. Iata ce au anunțat echipajele…

- Un avion de pasageri care zbura de la Birmingham (Regatul Unit) la Bucuresti a aterizat vineri dimineata pe aeroportul Vaclav Havel din Praga, din cauza nasterii unui bebelus, care a avut loc in cele din urma la bord, informeaza Radio Praga. „La ora 01:14, aeroportul din Praga a fost informat ca un…

- Blocul Național Sindical impreuna cu Federația Naționala Sindicala "Ambulanța" din Romania organizeaza un miting de amploare in București. Protestul a debutat la ora 10.00 iar toate ambulanțele operative afișeaza vizibil mesajul "Protest național".Timp de doua ore, sindicaliștii picheteaza Ministerul…

- Este doliu pe scena teatrului romanesc! Actorul Constantin Codrescu a murit in urma cu puțin timp. Regretatul maestru este plans acum de foștii colegi de breasla. Constantin Codrescu a murit la 91 de ani Constantin Codrescu sau „Puiu Codrescu” așa cum era cunoscut de mulți, a trecut in veșnicie in noaptea…

- Un militar francez a fost gasit mort in camera unui hotel din Capitala, cu urme de injunghiere in zona gatului. In camera nu existau urme de patrundere forțata sau jaf. Cetațeanul francez avea 41 de ani și era militar al forțelor franceze. Conform TBR, el se cazase la hotel in data de 3 noiembrie și…

- Fetita in varsta de aproximativ doua luni din comuna Tulnici, care a ajuns luni seara (n. red. - 31 octombrie 2022) in stare grava la Spitalul Judetean „Sf. Pantelimon" din Focsani dupa fusese intepata cu o foarfeca in cap de sora ei mai mare, a murit joi seara (n.red. - 3 noiembrie 2022) la Spitalul…

- Polițiștii de la Academia de Poliție din București s-au confruntat, luni seara, cu o situație neobișnuita: o turma de oi a devastat spațiul verde din fața Academiei, mancand toate florile. A fost nevoie de nu mai puțin de patru echipaje de poliție ca animalele sa fie scoase din Capitala și indrumate…