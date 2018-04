Stiri pe aceeasi tema

- Filiala județeana a Alianței Liberalilor și Democraților (ALDE) și-a completat și intarit garnitura din Consiliul Județean (CJ) Bacau prin alegerea lui Adrian Popescu drept vicepreședinte. Dupa ce Marius Gheorghița a fost exclus din partid și a pierdut funcțiile de consilier județean și vicepreședinte…

- Profesioniștii contabili membri ai Filialei Bacau a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) au analizat bunele practici pe care trebuie sa le respecte in domeniul securitații in munca in misiunile de contabilitate, audit și consultanța in domeniul fiscal. Filiala…

- Sala Cenaclului „George Bacovia” al Filialei Bacau a Uniunii Scriitorilor din Romania s-a umplut pana la refuz la sfarșitul saptamanii trecute la evenimentul de lansare a romanului „Incotro?” al prozatoarei bacauane Roxana Medvețki. Cartea, aparuta la Editura Cartex in acest an, cu o prefața de Petre…

- Doru Ciucescu, membru al Filialei Bacau a Uniunii Scriitorilor din Romania, a fost prezent cu o carte, „Les mangeuses de rouge a levres de Casablanca” (Rovimed Publishers, Bacau, 2017), la Salonul de carte din Paris (Livre Paris 2018), desfașurat in perioada 16 – 19 martie. Standul Romaniei a fost pozitionat…

- Membrii Filialei „Col. Corneliu Chirieș” Bacau a Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” au analizat joi, 15 martie, activitatea desfașurata in anul 2017. La eveniment au fost prezenți președintele de onoare al filialei, Dorian Pocovnicu, reprezentanți ai unitaților militare și ai Garnizoanei…

- La ultima reuniune a Cenaclului „George Bacovia”, al Filialei Bacau a Uniunii Scriitorilor din Romania, prezidata de Calistrat Costin, presedintele filialei, desfasurata intr-o sala friguroasa, de la etajul intai al SIF Moldova, au avut loc doua lansari de carte, pigmentate cu importante anunturi care…

- Primari unitaților administrativ-teritoriale care sunt membre in Filiala județeana a Asociației Comunelor din Romania (ACoR) s-au intalnit luni, 5 februarie, in sala mica a Consiliului Județean. Ordinea de zi a adunarii generale a cuprins aprobarea bilanțului financiar pe anul 2017, a bugetului de venituri…

- Au trecut peste doua decenii de la inchiderea vechiului cinematograf „23 August” din Moinești, care era o ruina. Primaria Moinești a renovat cladirea, a modernizat-o, apoi a dotat-o cu instalații și mobilier. Toate acestea au fost realizate cu sprijinul Consiliului Județean, care a finanțat 90 la suta…