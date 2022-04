Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 4,35- pe an, de la 4,34- miercuri, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Un nivel mai ridicat al ROBOR a fost consemnat in 5 august 2013 -…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) ar putea majora dobanda de politica monetara la 3,5% in a doua parte a acestui an, a afirmat, marti, Ciprian Dascalu, economist sef la Banca Comerciala Romana (BCR).

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 3,29% pe an, de la 3,22% cu o zi in urma, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). O valoare similara a indicelui ROBOR la trei luni…

- Indicele ROBOR la 3 luni a crescut la 3,29%, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Cel mai important este ca dobanda cheie a fost fixata la 2,5% din 10 februarie. Ședința BNR din 9 februarie „Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit in sedinta de…

- Ratele vor exploda! Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila luate pana in mai 2019, a crescut luni la 3,19% pe an, potrivit BNR. Ne-am intors la valoarea din martie 2020 Ultima data cand ROBOR la 3 luni a avut o valoare mai mare…

- La debutul anului 2020, indicele ROBOR la 3 luni era 3,19% pe an, iar la inceputul anului trecut se situa la 1,98%.Indicele la 6 luni, utilizat in calculul dobanzilor la creditele ipotecare in lei cu dobanda variabila, a urcat la 3,33%, de la 3,28%, iar ROBOR la 12 luni a crescut la 3,45% pe an, de…

- Dobanzile pentru creditele in lei vor crește din nou. Este o consecința directa a faptului ca Banca Naționala a hotarat sa majoreze cu inca 0,25 la suta dobanda de politica monetara - și a ajuns la 2%.

- Decizia de majorare a dobanzii cheie intra in vigoare de maine, dar efectele asupra creditelor se vor simți in al doilea trimestru al anului.Ratele pentru creditele acordate de bancile din Romania s-au scumpit deja, de la inceputul anului. Indicele de referința pentru creditele consumatorilor, in baza…