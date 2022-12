Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru al Economiei, Dumitru Alaiba, și-a numit șef de cabinet. Funcția o va indeplini Gicu Haret, care a activat anterior in companii internaționale. „Pe Gicu Haret l-am cunoscut vreo opt ani in urma. Ultimii șapte ani a lucrat in doua companii internaționale. A lucrat doar in sectorul privat…

- Luni toți vorbeau despre noul ministru al Economiei, Dumitru Alaiba, iar miercuri, aproape intreaga noastra țara a ramas fara electricitate, dupa o serie de explozii in Ucraina. Haos pe strazi, transportul public s-a oprit, oamenii mergeau acasa pe jos, semafoarele s-au stins, la șoferi a crescut nivelul…

- In timpul vizitei sale de lucru in Republica Franceza, șefa statului s-a intilnit cu scriitoarea Tatiana Țibuleac, careia i-a oferit cea mai inalta distincție a statului. „La Paris, am avut onoarea sa-i inminez scriitoarei Tatiana Țibuleac „Ordinul Republicii”, pe care i l-am conferit toamna trecuta,…

- Spargerea conturilor de Telegram sau cazul scurgerii corespondenței personale a unor oficiali de rang inalt, a dus la primele demisii. Dar deloc la cele la care ne așteptam. Miercuri, 16 noiembrie, ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, a demisionat. Despre acest lucru a anunțat in cadrul ședinței de guvern…

- Dumitru Alaiba, desemnat ministru al Economiei, și Rodica Iordanov - numita ministru al Mediului, au depus astazi juramintul, in cadrul unei ceremonii la care au participat premierul Natalia Gavrilița și președintele Maia Sandu. In cadrul discursului susținut cu prilejul investirii in funcție a noilor…

- Liderul de onoare al Platformei DA, Andrei Nastase s-a aratat dezamagit de numirea deputatului PAS, Dumitru Alaiba in funcția de ministrul al Economiei. „S-au vazut cu toții noaptea ca sa stabileasca modul in care pot detensiona situația. A ieșit cum a ieșit. O margea prapadita”, a scris Nastase.

- Deputatul PAS, Dumitru Alaiba, a postat un mesaj pe Facebook, dupa ce a fost numit in funcția de ministru al Economiei. Politicianul susține ca a acceptat cu onoare propunerea premierului Natalia Gavrilița, transmite realitatea. ”In cazul in care demersul va fi acceptat de doamna președina Maia Sandu,…

- Președintele german Frank-Walter Steinmeier a fost nevoit sa se adaposteasca intr-un buncar. Asta pentru ca in timpul vizitei sale in Koriukivka, regiunea Cernigov, au rasunat alarmele care anuntau un raid aerian.Astfel, Steinmeier a petrecut o ora și jumatate in buncar.