Ministrul Economiei, Dumitru Alaiba, a purtat discuții la Davos cu reprezentanții companiei Uber privind accesul pe piața din Republica Moldova. „Prima surpriza nu tocmai placuta pe care o are un turist cind vine la noi in țara pentru prima data și iese din aeroport - nu avem Uber. Am fost azi pe la…

Ministrul Economiei, Dumitru Alaiba, propune sa mareasca numarul de ore pe saptamina pentru studenții straini care doresc sa munceasca part-time in Republica Moldova. Potrivit oficialului, conform legislației din țara noastra, persoanele cu drept de ședere pentru studii au dreptul sa lucreze maximum…

Pe termen scurt, Republica Moldova nu poate supraviețui fara ajutoarele externe, dar asta nu inseamna ca intenționam pur și simplu sa așteptam sa vina granturile. Declarația a fost facuta de ministrul Economiei de la Chișinau, Dumitru Alaiba, pentru Reuters.

Argentina și Croația se intalnesc marți seara in prima semifinala de la Cupa Mondiala, un meci ce aduce fața in fața ultimele doua vicecampioane ale competiției.

Secretarul de stat Veaceslav Dobinda l-a primit la Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene pe ambasadorul Republicii Islanda in Republica Moldova, cu reședința la Moscova, Arni Þor Sigurðsson. In cadrul intrevederii au fost abordate relațiile bilaterale moldo-islandeze atat la nivel politic,…

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut luni, la Paris, scurte discutii cu presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si cu omologul suedez, Tobias Billstrom, in marja Conferintei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova.

„Neutralitatea nu ne poate apara de rachete. Razboiul ne-a aratat ca trebuie sa acordam mai multa atenție consolidarii securitații și securitatea trebuie privita intr-un sens mai larg, nu doar prin prisma armatei", a declarat ambasadorul Republicii Moldova in Romania, Victor Chirila, intr-un interviu…

Ministrul Economiei din Republica Moldova, Sergiu Gaibu, și-a dat demisia. Prim-ministrul, Natalia Gavrilița, a anunțat ca funcția vacanta va fi preluata de actualul deputat PAS, președinte al Comisiei economie, buget și finanțe, Dumitru Alaiba, transmite deschide.md.