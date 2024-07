Dumitrița Savca debutează cu melodia „Cântă cu mine” La mijloc de sezon estival familia muzicala #ELRaduProject revine cu noutați muzicale. Cea mai noua artista, Dumitrița Savca, lanseaza piesa ei de debut, care se numește „Canta cu mine”. Single-ul este compus și produs de catre interpretul și producatorul din Republica Moldova, EL Radu și echipa sa muzicala. Din spusele acestuia: “Am cunoscut-o pe Dumitrița la un festival internațional de muzica de la Iași, unde am fost in calitate de președinte al juriului. Dupa ce și-a prezentat numarul ei muzical, am ramas impresionat de timbrul ei, unul care permite o experiența frumoasa la nivel de repertoriul… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

