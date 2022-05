Stiri pe aceeasi tema

- E o scumpire de trei ori fata de evaluarea din 2019 u nu exista sursa de finantare Reabilitarea pasajului Alexandru cel Bun costa peste 100 milioane lei, de aproape trei ori mai mult fata de estimarea din anul 2019. Consilierii locali vor aproba, saptamana viitoare, indicatorii tehnico-economici ai…

- Programele PSD de sprijin direct pentru fermieri creeaza condiții optime pentru dezvoltarea culturilor deficitare și pentru creșterea independenței Romaniei fața de produsele din import, afirma deputatul PSD de Argeș Aurel Balașoiu, membru al Comisiei pentru Agricultura din Camera Deputaților. „De exemplu,…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, 20 aprilie, o modificare la Codul Muncii, care prevede ca toti salariatii vor avea acces online la datele personale din registrul electronic de evidenta a salariatilor, cunoscut și sub numele de Revisal. "Astfel, va fi pus la dispozitie un instrument oficial rapid,…

- Potrivit unui anunț publicat pe pagina de Facebook a lui Corneliu Florin Buicu, membru al Camerei Deputaților din Parlamentul Romaniei, marți, 5 aprilie, membrii Comisiei pentru Sanatate si Familie și cei ai Comisiei pentru Administrație din Camera Deputatilor au votat pentru un raport de adoptare privind…

- Uniunea Salvați Romania a depus, astazi, moțiune simpla impotriva ministrului Lucian Romașcanu, ca urmare a refuzului ministrului Culturii de a-l demite de urgența pe directorul interimar al Teatrului Național București. Acesta este considerat „responsabil de implicarea reputatei instituții de cultura…

- Vor fi masuri care sa atenueze inclusiv socurile economice si financiare aduse de razboiul din Ucraina, a spus ministrul Finatelor, care a nu dat deocamdata detalii despre solutiile ce vor fi alese de guvern. Si tot astazi, subiectul energiei va fi discutat si in Camera Deputatilor, unde USR l-a chemat…

- Deputatul Simona Bucura-Oprescu, la reuniunea Asociației Comunelor din Romania Luni, deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu, președinte al Comisiei pentru Administrație Publica și Amenajarea Teritoriului din Camera Deputaților, a participat la reuniunea Asociației Comunelor din Romania. „Am participat…

- „Astazi, Camera Deputatilor a adoptat proiectul de lege care clarifica o chestiune importanta in industria transportatorilor rutieri din Romania, referitoare la regimul fiscal aplicabil prestarii de servicii transnaționale. Uniunea Transportatorilor Rutieri din Romania solicita in urma cu un an clarificarea…