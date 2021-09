Stiri pe aceeasi tema

- Liderul USR, Dan Barna, este de parere ca moțiune de cenzura pe care a depus-o alaturi de AUR va fi blocata, cel mai probabil de ”acest bloc solidar Florin Citu – Marcel Ciolacu, PNL – PSD”. „Mi-as dori ca marți sa se voteze moțiunea de cenzura. Din ce am vazut in Parlament, acest bloc solidar Florin…

- Solicitarea liderului senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, privind verificarea semnaturilor pentru motiunea de cenzura a fost inregistrata, azi, la Parlament, potrivit vicepresedintelui Senatului Alina Gorghiu. In solicitare se remarca aspecte de neregularitate cu privire la semnaturi, respectiv ca…

- Sorin Grindeanu (PSD) a anunțat ca partidul pe care il reprezinta il cheama la audieri pe ministrul Energiei, pentru a da explicații de ce prețurile au explodat in ultimul timp. „O sa chemam la audieri atat ANR, ministrul energiei și protecția consumatorilor. Romanii trebuie sa știe de ce…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca lunea viitoare va avea loc in coalitie "discutia decisiva" cu privire la forma finala a legii consumatorului vulnerabil. "Trebuie gandite masuri de sprijin pentru consumatorul casnic. Avem in dezbatere la Parlament si chiar am discutat astazi in coalitie,…

- Lipsite de politici de investitii, marile companii din energie sunt „scoli de pregatire de cadre pentru activul de partid“, spune Razvan Nicolescu, fost ministru al energiei, membru in boardul Institutului European pentru Teh­nologie si Inovare (EIT). Declaratia vine in contextul in care Romania…

- Persoanele fizice care comercializeaza online bunuri pe rețelele sociale precum Facebook sau Instagram pot face acest lucru, in mod ocazional, fara a-și inființa un PFA sau o firma, spun specialiștii. Acest lucru este posibil intrucat, potrivit acestora, o astfel de vanzare de bunuri folosite in scop…

- „La combustibil scumpirea vine de la petrol. A avut o creștere. Prețul petrolului acum scade. O sa se modifice, cam in doua saptamani sau o saptamana. Prețul era mult mai mare daca nu eliminam supraacciza introdusa PSD. Prețul a crescut peste tot in lume datorita fluctuațiilor petrolului pe piața internaționala.…

- Deputatul mureșean social-democrat Dumitrița Gliga, președinte al PSD Mureș, le-a adresat o intrebare ministrului Mediului, Apelor și Padurilor și ministrului Energiei, referitor la tranziția verde in Romania. Deputatul le-a solicitat celor doi, printre altele, sa indice care sunt proiectele pe care…