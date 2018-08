Dumitrescu (PNL): Voi propune iniţierea unui protocol de colaborare pentru înlăturarea PSD Liderul senatorilor liberali, Iulian Dumitrescu, anunta ca va propune initierea unui protocol de colaborare la nivel central intre partidele de opozitie pentru inlaturarea PSD de la putere.



"Unul dintre obiectivele importante ale PNL in aceasta perioada trebuie sa fie constructia alternativei la actuala putere. Pornind de la nevoia de a inlatura de la conducerea tarii actuala putere abuziva si discretionara, PNL este singurul partid care poate coagula fortele de opozitie pe o platforma de actiune impotriva PSD. Trebuie sa incepem un dialog onest si plin de perspective cu forte politice… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

