- La 2.500 de metri in zona varfului Costila din Bucegi au cazut primii fulgi de zapada din acest an. Turistii s-au bucurat de prima ninsoare si au filmat momentul. Meteorologii spun ca fenomenul este normal pentru aceasta perioada a anului in zonele inalte. Tot acolo, va bate cu putere si vantul mai…

- Potrivit prognozei pe patru saptamani publicate, marți, de Administrația Naționala de Meteorologie, temperaturile vor fi mai mici decat cele normale in primele doua saptamani ale lunii septembrie, . Saptamana 30.08.2021 – 06.09.2021 Valorile termice vor fi mai coborate decat cele specifice pentru acest…

- In aceste zile,autoritațile locale se ocupa de ultimele detalii pentru inceputul unui nou an școlar, astfel incat instituțiile de invațamant sa beneficieze de condițiile și dotarile necesare The post Autoritațile locale se ocupa de ultimele detalii pentru inceputul noului an școlar. VIDEO first appeared…

- Pentru vineri, 27 august, meteorologii anunța vreme instabila, racoroasa și capricioasa, atipic fața de ultima perioada The post Vineri, 27 august, vreme instabila, racoroasa și capricioasa first appeared on Partener TV .

- Ziua de sambata vine cu vreme calda in vest și est, insa ploile pun stapanire pe mai multe regiuni ale țarii, in special zona montanta, sud și de nord-est The post Ziua de sambata vine cu vreme calda,insa ploile pun stapanire pe mai multe regiuni first appeared on Partener TV .

- Premierul pakistanez Imran Khan a declarat miercuri ca tara sa nu va deveni un partener al Statelor Unite in operatiuni militare in Afganistan, in conditiile in care fortele internationale parasesc tara central-asiatica, relateaza dpa. Dupa 20 ani de prezenta, NATO a anuntat la 29 aprilie inceperea…

- 29 iunie, Sfinții Petru și Pavel,sarbatoarea este denumita și Sanpetru de vara, zi care marcheaza mijlocul verii agrare și inceputul secerișului. Calendarul Ortodox ne arata ca și astazi este cruce roșie. Așadar, credincioșilor le este interzis in aceasta zi sa spele, sa calce sau sa faca alte treburi…