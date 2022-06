Stiri pe aceeasi tema

- Ce se mai sarbatoreste pana la sfarsitul lunii iunie. Tradiții, legende, superstiții și obiceiuri de ”cireșar” A șasea luna din an, iunie, cunoscuta și sub denumirea de „ciresar”, cuprinde mai multe sarbatori, de care sunt legate tradiții și obiceiuri. In 21 iunie este solstitiul de vara si Ziua Soarelui,…

- Coaliția de guvernare a decis ieri, 16 iunie, inlocuirea conducerii Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), instituția care reglementeaza jocurile de noroc in Romania. Mișcarea are loc la o zi distanța dupa ce guvernanții (liberalii au propus, iar pesediștii au fost de acord) au decis ca ar…

- CS Universitatea Craiova a invins-o pe FC Botoșani, scor 2-0, și a obținut biletul pentru Conference League. Tripleta ofensiva formata din Andrei Ivan, Elvir Koljic și Gustavo i-a salvat postul lui Reghecampf. ...

- Postul public de televiziune spaniol RTVE s-a oferit ca Spania sa gazduiasca editia Eurovision 2023, in locul tarii castigatoare, Ucraina, in cazul in care razboiul continua, deși Volodimir Zelenski a declarat ca va face tot posibilul sa organizeze viitoarea editie a concursului de muzica la Mariupol,…

- USR Constanta solicita public primarului Constantei eliberarea din functie a Viorelei Mirabela Calin.Redam mai jos comunicatul de presa din partea USR Constanta In timp ce in alte primarii din orase mari ale tarii se fac progrese semnificative pe partea transparentei si bunei desfasurari a procesului…

- Este considerata una dintre cele mai apreciate actrițe din Romania, iar povestea ei de viața este cu adevarat cutremuratoare. Vedeta a povestit cum s-a vindecat de cancer și a ținut post pentru a se apropia de Dumnezeu. Despre ce mare artista este vorba. Cum s-a vindecat Anca Sigartau de cancer Anca…

- Un grup de sute de pelerini au pornit sambata pe jos, spre Manastirea Nicula. Este vorba despre un pelerinaj tradițional al tinerilor, aflat la a XI-a ediție. Ca o jertfa inaintea lui Dumnezeu, in Postul cel Mare, dar și ca dragoste pentru Maica Domnului, un grup de tineri refac la pas drumul icoanei…

- Politisti din cadrul Biroului Siguranta Scolara, Serviciului Rutier si de la Postul de politie Maracineni au desfasurat o activitate preventiv-informativa pe linie de educație rutiera cu elevii din ciclul primar ai Școlii Gimnaziale „Inv. Clemența Beșchea” Capațanești, din comuna Maracineni. “Activitatea…