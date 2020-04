Stiri pe aceeasi tema

- Duminica Tomii se celebreaza, an de an, in prima duminica dupa Paște. Aceasta sarbatoare aduce tradiții și obiceiuri frumoase și vechi de care romanii trebuie sa țina cont mereu.Prima duminica de dupa Paște poarta numele de Duminic Tomii și este cea incheie Sapamana Luminata. Numele acestei sarbatori…

- Un barbat din Ghimbav, Brasov, a fost salvat in ultima clipa, in a treia zi de Paști, soția fiind cea care l-a ajutat pana la sosirea echipajului SMURD.Tanarul de 37 de ani nu a mai putut respira, iar sotia sa, vazandu-l „fara aer” și cum se invinetea, a sunat la 112, apelul fiind preluat de plt. adj.…

- Paste 2020. Traditii si obiceiuri referitoare la ouale rosii Majoritatea obiceiurilor specifice celei mai mari sarbatori a crestinatatii au legatura cu ouale rosii. Nu exista gospodarie in care, de Paste, sa nu se gaseasca pe masa oua rosii. Simbolistica vopsirii oualor isi are originea in legenda…

- Sarbatoarea de Paști din acest an se dovedește a fi un indemn bun la recapatarea smereniei și deschiderea sufletului catre credința și impacarea cu lumea. Aflat in fața unor amenințari care il copleșesc și care-i schimba, radical, viața, omul intreg este obligat sa-și puna intrebari la care pare…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a avertizat, joi, la Digi24, ca ne așteapta o perioada dificila, așa ca este bine sa stam in izolare la domiciliu de Sarbatorile Pascale.De asemenea, Nelu Tataru a avertizat ca varful pandemiei de coronavirus in Romania ar putea fi atins la 7-10 zile dupa Paște.”Ne…

- Vladut, bucatarul de la Neatza cu Razvan si Dani, ne propune pentru masa de Paști, pe langa clasicele preparate din carne de miel, sa ne rasfațam și cu o delicioasa ciorba de primavara din amestec de verdețuri, pe care a denumit-o "Gradina fermecata", o ciorba care va echilibra sanatos meniul.

- Anuntul BNR despre preturile de Paste. Cum vor fi influentate de epidemia cu coronavirus Legumele, fructele, ouale si cozonacii vor avea de Paste cam aceleasi preturi pe care le aveau si anul trecut. Asta pentru ca inflatia va scadea serios pana atunci, spune Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. El a explicat…

- Nu doar parinții iși protejeaza copiii, ci și copiii! Pentru cei cu credința in suflet, este foarte importanta rostirea frecventa a unei rugaciuni miraculoase, menita sa aduca sanatate și trai lung pentru cei care le-au dat viața.