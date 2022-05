Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 900.000 de ucraineni au intrat in Romania de la declansarea crizei din tara vecina, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. Potrivit unui comunicat al IGPF, luni, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.165…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza ca, in cursul zilei de vineri, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 87.208 persoane, dintre care 6.743 de cetateni ucraineni (in scadere cu 11,3% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat…

- Peste 8.200 de cetateni ucraineni au intrat ieri in Romania, numarul fiind in scadere cu 4,3% fata de ziua precedenta, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF).Potrivit unui comunicat al IGPF, in ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 59.973 de persoane,…

- Peste 7.600 de cetateni ucraineni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore, cifra in scadere usoara fata de ziua precedenta, potrivit datelor Politiei de Frontiera.„In data de 28 martie, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 64.436 de persoane, dintre care 7.625 cetateni…

- Peste 8.600 de cetateni ucraineni au intrat ieri in Romania, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF).Potrivit unui comunicat al IGPF, in data de 25 martie, in interval de 24 de ore, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 63.945 de persoane, dintre care 8.675 cetateni…

- Aproximativ 11.000 de cetateni ucraineni au intrat in Romania in ultimele 24 de ore, in scadere cu 13,9- fata de ziua precendenta, potrivit Politiei de Frontiera. "In data de 18.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 67.621 de persoane,…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera informeaza ca vineri au intrat in Romania 71.121 de persoane, dintre care 16.348 cetateni ucraineni, in scadere cu 22,1 % fata de ziua precedenta. Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 6.625 cetateni ucraineni (in scadere cu 18%), iar pe la cea…

- Un numar de 22.596 cetateni ucraineni au intrat in Romania, in ultimele 24 de ore, cu 4% mai putini fata de ziua precedenta, a informat, marti, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera. “In data de 28 februarie, in intervalul de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat…