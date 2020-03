Duminica Ortodoxiei si Sfintele Icoane

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu a declarat, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca statul roman trebuie sa-i convinga pe cetatenii romani din Italia sa nu vina in tara de sarbatori, ca o masura de precautie impotriva epidemiei de coronavirus.

- In Coreea de Sud vor fi testate 200.000 de persoane pentru coronavirus, noteaza Business Insider. In Coreea de Sud au murit 10 persoane și alte 977 au infectate cu noul coronavirus. Potrivit Business Insider, Coreea de Sud va testa 200.000 de persoane care au participat la o manifestare religioasa in…

- Icoana este cunoscuta pentru minunile savarșite, mai ales pentru vindecarea persoanelor care sufera de cancer. Sute de credincioși, impreuna cu un sobor de preoți și diaconi, au participat la momentul primirii icoanei.

- In timpul vizitei sale in Israel, Vali Vijelie a ajuns in locul in care s-a botezat Iisus și a decis sa mearga pe calea credinței. Artistul in varsta de 49 de ani s-a botezat in apa Iordanului.Vali Vijelie s-a intors de doua saptamani din Israel, iarintreaga experiența pare sa-l fi apropiat mai mult…

- Sfântul și Dreptul Simeon, pomenit în calendarul creștin ortodox la 3 februarie, era un om drept și credincios, care aștepta, ca și alți evrei, venirea lui Mesia. Atunci când Fecioara Maria, la patruzeci de zile dupa naștere, L-a adus pe Prunc la Templul din Ierusalim…

- Una dintre cele mai mari sarbatori crestine este, pe 7 ianuarie, praznuirea Soborului Sfantului Ioan Botezatorul, cel care l-a botezat pe Iisus Hristos, zi in care peste 2 milioane de romani isi sarbatoresc onomastica.

- Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, subliniaza, in Pastorala de Craciun, importanta familiei, aratand ca aceasta se confrunta, adeseori, in societatea contemporana, cu o serie de provocari si crize, determinate de saracie, migratie, depresie, consumul de alcool si droguri. "Nasterea Domnului…

- Aceasta rugaciune este extrem de benefica tuturor oamenilor. Asa va asculta Dumnezeu și Domnul nostru Iisus Hristos rugaciunile noastre, luand seama la pacatele noastre și rugandu-ne sfinților Lui pe care i-a facut vrednici sa se impartașeasca cu harul Preasfantului Duh. Sfinte Parinte Efrem, miluieștene…