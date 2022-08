Duminică neagră pe şoselele din Timiş: un mort şi trei răniţi Un tanar in varsta de 23 de ani a condus un autoturism pe DN 6 in localitatea Remetea Mare dinspre Lugoj spre Timișoara, iar la un moment dat a patruns pe sensul opus de mers și a intrat in coliziune cu un autotren condus de un barbat in varsta de 47 de ani. In urma […] The post Duminica neagra pe soselele din Timis: un mort si trei raniti appeared first on Gazeta din Vest . Citeste articolul mai departe pe gazetadinvest.ro…

