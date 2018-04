Duminica Mironosițelor se ține de bine Duminica Mironosițelor este o sarbatoare creștina a laturii feminine evlavioase și milostive a umanitații. De aceea, femeile respecta aceasta zi, ca sa le mearga bine. In limbaj comun, termenul de mironosița se refera la femeia ipocrita. Dar cele carora li adreseaza sarbatoarea au fost astfel denumite, caci erau purtatoare de mir. In sens bisericesc, mironosițe ... Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crestinii ortodocsi praznuiesc astazi Duminica Mironositelor. In aceasta zi, sunt cinstite femeile care au venit la mormantul lui Iisus Hristos cu miruri. Sarbatoarea aminteste de marturisirea Invierii, iar semnificatia ei isi are originea in Noul Testament.

- Biserica Ortodoxa cinsteste a treia Duminica dupa praznicul Invierii Domnului pe Sfintele Femei Mironosite care, „in prima zi a saptamanii (Duminica), pe cand rasarea soarele” , au venit la mormantul Mantuitorului Iisus Hristos cu miresme de mare pret, primind de la ingeri, inaintea tuturor, vestea…

- Prin credinta si evlavie, prin harnicie si darnicie se pot pastra si cultiva armonia si buna intelegere in familie, se pot apara si promova valorile familiei crestine, precum si educarea copiilor in iubire de Biserica si de Neam, a transmis Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, intr-un mesaj…

- Prin credinta si evlavie, prin harnicie si darnicie se pot pastra si cultiva armonia si buna intelegere in familie, se pot apara si promova valorile familiei crestine, precum si educarea copiilor in iubire de Biserica si de Neam, a transmis Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, Daniel, intr-un mesaj…