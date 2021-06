Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 2.400 de persoane s-au vaccinat impotriva Covid-19 in cadrul maratonului organizat in perioada 12-13 iunie, la Chișinau. Autoritațile municipale anunța organizarea unui nou maraton in weekend, de aceasta data pentru a li se administra rapelul persoanelor care s-au imunizat cu prima doza la…

- CHIȘINAU, 3 iun – Sputnik. Potrivit Ministerului Sanatații, in orașul Edineț vor fi amenajate trei puncte de vaccinare, in trei locații diferite. Este vorba despre Piața „Ștefan cel Mare” de pe strada Independenței, regiunea piețelor centrale și agricole, dar și pe teritoriul Garii Auto Inter-rurala.…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca joi, 03 iunie, cele 2 puncte de vaccinare mobile: un troleibuz și un autobuz, se vor afla in intervalul orelor 10:00-18:00, in urmatoarele locații: sectorul Ciocana, bd. Mircea cel Batran, in preajma magazinului „Kaufland", iar autobuzul va fi in satul Dobrogea,…

- Primarul municipiului Chișinau, Ion Ceban, a solicitat și altor instituții publice sa organizeze maratoane de vaccinare. In cadrul ședinței serviciilor municipale de astazi, edilul capitalei a mulțumit celor 300 de cadre medicale implicate in maratonul de vaccinare care s-a desfașurat in perioada 28-30…

- Peste 100 de lucratori medicali (50 de asistente medicale și 50 de medici) sunt pregatiți pentru a vaccina populația in cadrul Maratonului Vaccinarii, care va avea loc incepand de maine, 28 mai, și pana duminica, 30 mai.

- Primaria municipiului Chișinau a lansat primele 2 puncte de vaccinare mobile: un troleibuz și un autobuz, dotate și asigurate cu personal calificat, pentru a asigura vaccinarea tuturor doritorilor din oraș și din suburbii, in apropierea locului de trai sau de serviciu. Potrivit autoritaților, imunizarea…

- Instituțiile medicale din municipiul Chișinau sunt bine pregătite pentru procesul de vaccinare. Astfel, au fost formate echipele de vaccinare, sunt operaționale in acest moment 19 Puncte de Vaccinare, a fost instruit personalulș și s-a efectuat un exercițiu de simulare a intregului proces logistic…