Stiri pe aceeasi tema

- Flavius Stoican, antrenorul celor de la Poli Iași, recunoaște ca nu merita mai mult de un punct din egalul cu Astra Giurgiu, scor 1-1. "Au fost doua reprize diametral opuse. Una dominata de Astra, alta de noi. La pauza am schimbat sistemul, am avut discuții individuale cu ei. Nu mi-a placut ca am intrat…

- Ce-a spus Gigi Becali despre inlocuirea lui Dica cu Walter Zenga. Mirel Radoi: ”Deja?”. Eșecul lamentabil al celor de la FCSB in jocul de la Giurgiu cu Astra i-a șubrezit scaunul lui Nicolae Dica, iar principalul favorit sa-i ia locul este Walter Zenga, tehnician liber de contract in acest moment. Gigi…

- Dinamo are obiectiv calificarea in primele 6 echipe ale Ligii 1, dar ofera titularilor salarii mult mai mici fața de rivali. Noul sezon sta sa inceapa, iar "cainii roșii" spera sa spele rușinea istorica de sezonul trecut, cand au picat in umilitorul play-out. ...

- Invazia de insecte la meciul Tunisia – Anglia , de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 , la fel ca la Giurgiu, cand se joaca meciurile Astrei pe arena Marin Anastasovici! Jucatorii Angliei si Tunisiei au trebuit sa faca fata unei adevarate invazii de insecte care le intrau in ochi si in gura…

- Jucatorii Academiei Rapid, in frunte cu "veteranii" Daniel Niculae, Vasile Maftei si Voicu, s-au deplasat cu metroul de la Crangasi in Stefan cel Mare, acolo unde au jucat finala Cupei Romaniei, faza pe Bucuresti, in compania rivalei Steaua. Drumul a fost parcurs alaturi de suporteri…

- Steaua si Rapid joaca, de la ora 20:30, pe Arena Nationala, meciul decisiv pentru stabilirea echipei care va reprezenta Liga 4 Bucuresti la barajul pentru Liga 3. Transmis de Digi Sport si Telekom Sport, meciul va putea fi urmarit in format LIVE BLOG pe www.prosport.ro, iar giulestenii au doua variante…

- Italianul Massone a vrut sa preia o grupare din play-off! ”N-a fost agreat”. Italianul mai desființase doua cluburi inainte. Italianul Angelo Massone și-a facut o obsesie din a cumpara cluburi din Romania. El insista, deși și-a format deja „renumele” de „gropar”. Prima echipa care i-a intrat pe mana…