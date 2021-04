Stiri pe aceeasi tema

- Despre intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim, vorbesc toti Sfintii Evanghelisti - Matei 21, 1-11; Marcu 11,1-11; Luca 19, 29-38; Ioan 12, 12-18. Sfântul Apostol si Evanghelist Ioan Teologul face însa o precizare:…

- Sarbatoarea Intrarii in Ierusalim a Domnului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos este numita in popor și Floriile, de la florile pe care mulțimile și copiii le purtau in mana, aclamand intrarea in Ierusalim a Domnului și Mantuitorului nostru Iisus Hristos, ca Domn și Imparat. Primul ințeles al Intrarii…

- Sambata lui Lazar este sambata de dinainte de Duminica Floriilor – Intrarea Domnului in Ierusalim. In aceasta zi, Biserica face pomenirea invierii lui Lazar de catre Domnul Iisus Hristos, infaptuita in Betania. Evanghelistul Ioan relateaza ca, in ajunul intrarii Sale in Ierusalim, cu cateva zile…

- Doua dintre cele mai importante sarbatori creștin-ortodoxe sunt in luna aprilie: Sfantul Mucenic Gheorghe – sarbatorit in 23 aprilie și Duminica Floriilor – Intrarea Domnului in Ierusalim- sarbatorita pe 25 aprilie. Tot in aprilie este și Saptamana Patimilor – Saptamana Mare in care se ține post negru.…

- Papa Francisc a asistat, vineri seara, la procesiunea Drumul Crucii in Piata Sfantul Petru doar alaturi de cativa credinciosi si copii italieni. Este pentru al doilea an consecutiv cand procesiunea are loc fara prezenta publicului, din cauza pandemiei de coronavirus. Vinerea Mare marcheaza ziua in…

- Sa curatim interiorul potirului, care este sufletul nostru, inima noastra, mintea noastra. Daca vei curati potirul pe dinauntru va fi curat si pe dinafara, omule. Prefacutule, nu-l spala pe dinafara si inauntru sa-l lasi necuratit. Ochii lui Dumnezeu le vad pe toate. Pe oameni ii vom pacali, vom arata…

- Rareș Bogdan nu lasa ziua sa treaca și-i da replica șefului sau de partid, Ludovic Orban, care s-a aratat dezamagit ca europarlamentarul s-a dovedit a fi un “șarpe”. Bogadn susține ca nu vrea sa intre in polemica cu Orban, dar ii reamintește, din Legendele Olimpului, ca șarpele este un animal nobil…

- Ceea ce se numeste „nebunia” pentru Hristos se defineste in raport cu ceea ce se numeste „intelepciunea” lumii, caci ceea ce pare nebunie (crestina) pentru ratiunea lipsita de credinta, este de fapt intelepciunea data de Dumnezeu oamenilor prin Iisus Hristos. Un sfant “nebun pentru Hristos” nu este…