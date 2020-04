Stiri pe aceeasi tema

- Creștinii ortodocsi praznuiesc in 12 aprilie, Floriile sau Duminica Stalparilor. I se mai spune și Duminica Patimilor și este cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim si sarbatorindu-i, totodata, pe cei cu nume de flori. Duminica Floriilor sau…

- Crestinii ortodocsi praznuiesc, astazi, Floriile, cea mai importanta sarbatoare ce vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, unde a fost aclamat de locuitorii orasului si intampinat cu frunze de palmier, fiind totodata sarbatoarea celor care au nume de flori. In duminica a sasea…

- Anual, crestin-ortodocsii sarbatoresc Floriile, zi cu o insemnatate aparte. Cand sunt Floriile in 2020 si ce este bine sa faci in aceasta zi pentru a te apropia de Dumnezeu, in randurile urmatoare. Cand sunt Floriile in 2020 Floriile se sarbatoresc in duminica dinaintea duminicii Pastelui. Astfel, anul…

- Ziarul Unirea Ce nume se sarbatoresc de Florii. Cui ii spunem „La multi ani” in cea mai importanta zi cu o saptamana inainte de Paște Ce nume se sarbatoresc de Florii. Cui ii spunem „La multi ani” de Florii in cea mai importanta zi cu o saptamana inainte de Paște De Florii toți creștinii ortodcși care…

- Credinciosii catolici sarbatoresc duminica Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic, informeaza romania24.ro. Anul acesta, in conditiile restrictiilor impuse de declararea starii de urgenta, celebrarile,…

- "In vremea aceea Iisus a luat la Sine iarasi pe cei doisprezece si a inceput sa le spuna cele ce aveau sa I se intample: Iata, ne suim la Ierusalim si Fiul Omului va fi predat arhiereilor si carturarilor; Il vor osandi la moarte si-L vor da in mana paganilor; Il vor batjocori, si-L vor ...

- Cei 40 de Sfinti mucenici din Sevastia sunt sarbatoriți de creștini, in 9 martie. In aceasta zi se respecta superstitii si obiceiuri vechi de sute de ani. Se spune ca in aceasta zi se incheie ”zilele babelor” și incep ”zilele moșilor”. Acești mucenici au trait in vremea imparatului Licinius (308-324),…

