- Credinciosii catolici sarbatoresc, duminica, Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic. "In mod traditional, in Duminica Floriilor, Arhiepiscopia Romano-Catolica de Bucuresti organiza o procesiune…

- In acest an, sambata, 20 martie, este echinocțiul de primavara, data ce marcheaza inceputul primaverii astronomice. Echinocțiul, numit și echinox, este momentul cand ziua și noaptea sunt egale in orice loc de pe Pamant. Tradițional, momentul Echinocțiului este un moment de armonie și echilibru, in care…

- Credincioșii catolici au intrat in Postul Mare. Papa Francisc a oficiat slujba din Miercurea Cenusii la bazilica San Pietro. Mesajul Suveranului Pontif este - putinul impartit cu iubire nu se termina niciodata.

- Prin riturile penitențiale din Miercurea Cenușii, credincioșii romano-catolici și protestanți incep Postul Mare in 17 februarie 2021. Credincioșii greco-catolici și ortodocși incep Postul Mare in 15 martie. Cu aceasta importanta ocazie spirituala, papa Francisc a transmis un mesaj de pregatire pe tema…

- Ana Simina, sau tanti Neti, cum ii spun apropiații, din comuna Ciuruleasa, a implinit astazi, 11 februarie, 100 de ani. La un secol de viața, tanti Neti a fost sarbatorita de familie, prieteni și oficialitați, printre cei care i-au urat la mulți ani numarandu-se si fostul primar al comunei, actualmente…

- Moșii de iarna reprezinta una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul creștin ortodox. Moșii de iarna sunt celebrați in calendar ortodox 2021 la inceputul anului. In aceasta zi importanta se face pomenirea morților. Moșii de iarna marcheaza inceputul celor șapte Sambete ale Morților, care…