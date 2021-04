DUMINICA FLORIILOR (Parintele Calistrat – Video)

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata lui Lazar este sambata de dinainte de Duminica Floriilor – Intrarea Domnului in Ierusalim. In aceasta zi, Biserica face pomenirea invierii lui Lazar de catre Domnul Iisus Hristos, infaptuita in Betania. Evanghelistul Ioan relateaza ca, in ajunul intrarii Sale in Ierusalim, cu cateva zile…

- “Eu, Domnul Dumnezeul tau, sunt un Dumnezeu zelos, care pedepsesc pe copii pentru vina parintilor ce Ma urasc pe Mine, pana la al treilea si al patrulea neam” (Iesire 20:5). Omul modern nu concepe ca cineva sa fie pedepsit in contul altuia. “Si Ma milostivesc pana la al miilea neam catre cei ce Ma…

- Papa Francisc a asistat, vineri seara, la procesiunea Drumul Crucii in Piata Sfantul Petru doar alaturi de cativa credinciosi si copii italieni. Este pentru al doilea an consecutiv cand procesiunea are loc fara prezenta publicului, din cauza pandemiei de coronavirus. Vinerea Mare marcheaza ziua in…

- Sa curatim interiorul potirului, care este sufletul nostru, inima noastra, mintea noastra. Daca vei curati potirul pe dinauntru va fi curat si pe dinafara, omule. Prefacutule, nu-l spala pe dinafara si inauntru sa-l lasi necuratit. Ochii lui Dumnezeu le vad pe toate. Pe oameni ii vom pacali, vom arata…

- „Nu numai cu paine va trai omul…” (Matei 4:4) Despre ce fel de paine este vorba aici? Despre doua feluri de paine: paine materiala si paine duhovniceasca, caci nu putem castiga nici una dintre acestea fara harul si milostivirea lui Dumnezeu. Care este a patra cerere din rugaciunea domneasca? Painea…

- “Dumnezeul milei, al indurarilor si al iubirii de oameni” se gaseste fata in fata cu “Dreptul si nemitarnicul Judecator”. “Și precum este randuit oamenilor o data sa moara, iar dupa aceea sa fie judecata..” (Evrei 9, 27) “Dreptatea este si ea doar una din razele iubirii Sale” De aceea si psalmistul…

- Ceea ce se numeste „nebunia” pentru Hristos se defineste in raport cu ceea ce se numeste „intelepciunea” lumii, caci ceea ce pare nebunie (crestina) pentru ratiunea lipsita de credinta, este de fapt intelepciunea data de Dumnezeu oamenilor prin Iisus Hristos. Un sfant “nebun pentru Hristos” nu este…

- Parintele Calistrat, unul dintre cei mai indragiti duhovnici si predicatori ai Romaniei, ne indeamna la Rabdare! „Rabdare, rabdare, rabdare, rabdare, rabdare, rabdare, rabdare”. Si cand ti-a parea matale c-ai gatat, ia-o de la capat si iar: „Rabdare, rabdare, rabdare…”. – Pr. Cleopa Ilie Rabdarea…