Duminica Floriilor: ce tradiții și obiceiuri respectăm de Florii De Florii sarbatorim Intrarea Domnului in Ierusialim. Aceasta este cea mai mare sarbatoare din timpul Postului Mare, amintind de intrarea mareața a lui Iisus Hristos in cetatea Ierusalimului, la o zi dupa ce l-a inviat pe Lazar. Se spune ca oamenii, atunci cand au auzit de venirea Mantuitorului, au luat ramuri de finic și au ieșit in intampinarea Lui. L-au intampinat cu urale precum „Osana intru Cel de Sus! Bine este cuvantat cel ce vine intru numele Domnului”. Tocmai de aceea, in aceasta zi se sfințesc la biserica ramuri de salcie, care apoi sunt duse acasa de catre credincioși și puse la icoane.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

