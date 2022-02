Duminică fierbinte! Război de anihilare dus de taberele ex-USR și ex-PLUS Aproape 500 de membri USR PLUS au semnat duminica, in intervalul 10:00-14:15 o scrisoare comuna adresata Biroului Național al partidului, care reprezinta Executivul formațiunii politice. Semnatarii susțin ca scrisoarea circula in continuare pentru colectarea semnaturilor din partid. Aceștia atrag atenția asupra faptului ca partidul poate sa cada in irelevanța sau poate redeveni alternativa la clasa politica veche, corupta, dar și la valul politic extremist ”creat in laboratoarele sistemului”. Membri semnatari denunța ”loialitatea fața de o tabara” și critica activitatea Biroului Național, dominat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul Cioloș – Barna survine intr-un context dificil pentru USR, partid care este in scadere in sondajele de opinie, chiar daca este in opoziție. Fuziunea USR – PLUS se dovedește a nu fi o reușita, iar vinovatul principal este aratat cu degetul Daniel Cioloș, care vrea sa puna stapanire deplina pe…

- Un grup de 35 de senatori, deputați, europarlamentari și fostul ministru al Digitalizarii, Ciprian Teleman, a semnat o scrisoare comuna de susținere a liderului USR Dacian Cioloș, in scandalul care continua de cateva zile cu fostul lider al partidului, Dan Barna. In scrisoarea care susține programul…

- Presedintele USR Dacian Ciolos i-a cerut, vineri, intr-o postare pe Facebook, lui Dan Barna, "sa faca un real pas in spate si sa isi ofere timpul necesar pentru a se reconstrui politic, daca are onoare", aratand ca ii intelege "neputinta in a accepta pierderea functiei de presedinte al USR". Ciolos…

- Președintele USR, Dacian Cioloș, spune ca este de neacceptat „chemarea partidului la arme”, sub pretextul ca el vrea sa il distruga sau sa il dea cuiva. Are și un mesaj pentru Dan Barna, ale carui declarații le considera „stangacie”: „Ii ințeleg neputința (…), am refuzat sa ii comentez gafele”. Dacian…

- Razboiul mocnit dintre vechiul USR și liderii fostului PLUS, și care nu s-a stins nici dupa Congresul de fuziune, a culminat cu un scandal in toata regula, joi seara, intre cele doua tabere. Lupta pentru putere ar putea duce la organizarea unui nou Congres, la doar patru luni de la cel la care Dacian…

- Unii dintre liderii USR acuza un santaj dupa ce președintele partidului, Dacian Cioloș, a spus in ședința interna de joi, 3 februarie, ca daca nu i se va vota programul propus va demisiona , si reamintesc ca partidul a mai trecut printr-un asemenea episod cu Nicusor Dan, care a demisionat din USR. „Dacian…

- ​Ales în urma cu patru luni, „la mustața”, presedinte al USR, Dacian Cioloș vrea acum sa preia și puterea în partid. Cu un Birou Național (BN) dominat de tabara Barna, Dacian Cioloș a venit în fața conducerii partidului propunând un program pentru 2022-2024 care prevede…