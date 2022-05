Stiri pe aceeasi tema

- La Invierea Mica din Piata Sfatului s-au strans mii de brasoveni care au ascultat Evanghelia in romana si alte sapte limbi. Brasovenii au luat, si in acest an, Lumina Sfanta adusa de la Biserica Sfantului Mormant din Ierusalim. O delegatie speciala a adus Lumina sambata seara, cu escala la Bucuresti.…

- O botosaneanca care abia iesise la pensie s-a sinucis in subsolul blocului. Unii spun ca femeia a cedat din cauza saraciei si a scumpirilor din ultima perioada. Vinerea Mare a venit cu o tragedie pentru o familie din Botosani. O femeie de 59 de ani care locuia intr-un apartament din municipiul Botosani…

- Sambata Mare este ultima zi din Saptamana Patimilor, care incheie și postul Paștelui. In aceasta zi, dupa ce Mantuitorul Hristos a patimit și a murit. Creștinii așteapta Invierea Lui. Iata ce obiceiuri și tradiții marcheaza aceasta zi de dinaintea Sarbatorii Paștelui! Saptamana Patimilor reprezinta…

- Biserica Ortodoxa celebreaza in Sfanta si Marea Vineri pomenirea Sfintelor si Mantuitoarelor si infricoshy;satoarelor Patimi ale Domnului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos pe care le a primit de bunavoie pentru noi si, totodata, face pomenire de marturisirea mantuitoare facuta pe cruce de talharul…

- Invierea lui Hristos și falșii gardieni † Ignatie, din mila si purtarea de grija a Celui de Sus, Episcopul Husilor, iubitilor frati preoti, ostenitorilor din sfintele manastiri si alesului popor al lui Dumnezeu, har imbelsugat, lumina indestulatoare si bucurie sfanta de la Hristos Cel Inviat, iar din…

- BINECUVANTARE… Parintele Ionuț Dima din parohia Ibanești ne vorbește despre comuniunea prin rugaciune care se realizeaza la Sfanta Liturghie in biserica, cand, frumos spune acesta, „cerul coboara pe pamant”. Atunci se produce curațarea, prin coborarea Sfantului Duh peste cei care și-au marturisit pacatele…

- DUHOVNIC… Parintele Ionuț Drestaru de la parohia Vinderei crede ca cea mai frumoasa rugaciune este cea a intregii comunitați, atunci cand cu mic cu mare, la Sfanta Liturghie vin la intalnirea cu Dumnezeu, batrani, tineri, parinți și copii. Acesta considera ca de aici izvoraște puterea unei parohii.…

- PA, COVID!… Avand in vedere adresabilitatea scazuta din centrele de vaccinare anti-COVID-19, Direcția de Sanatate Publica Județeana Vaslui informeaza populația ca, incepand cu data de 18 aprilie a.c., urmatoarele centre de vaccinare iși inceteaza activitatea: Centrul de Revitalizare Corporala Barlad;…