Duminica dupa Inaltarea Sfintei Cruci. Unde slujesc ierarhii din Regiuea Sud-Est

- Vineri, 7 septembrie, incepand cu ora 7.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia Sfanta Liturghie, urmata, de la ora 9.00, de Taina Sf. Maslu la biserica "Sfintii Imparati Constantin si Elena" din Medgidia biserica de lemn, zona IMUM .Apoi, de la ora 19.00, ierarhul nostru va oficia Taina…

- Patru protoierii din cele sapte aflate in componenta Arhiepiscopiei Buzaului si Vrancei au o noua conducere. IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei a decis inlocuirea a patru protopopi. De asemenea, a revenit in functia de purtator de cuvant al Arhiepiscopiei preotul Dragos Olteanu, cel care…

- Duminica, 26 august, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va raspunde invitatiei IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei si Radautilor, si va face parte din soborul care va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala "Nasterea Maicii Domnului" din Gura Humorului.Hram la Biserica GreacaBiserica Ortodoxa il cinsteste…

- Astazi, in Duminica a 12 a dupa Rusalii, ierarhii din sud estul Romaniei vor sluji dupa urmatorul program comunicat de Agentia Basilica a Patriarhiei Romane: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopala din Constanta. Inaltpreasfintitul Parinte Ciprian,…

- Preotul Radu Datcu s a nascut pe 14 octombrie 1910, in comuna Tepes Voda, judetul Constanta, din parintii Dinu si Ioana. In anul 1931 a fost unul dintre absolventii ultimei promotii a Seminarului Teologic Ortodox "Sfintii Imparati Constantin si Elena" din Constanta, infiintat in anul 1923 de Ilarie…

- Duminica, 8 iulie 2018, Biserica Ortodoxa Romana ii cinsteste pe sfintii mucenici dobrogeni, Epictet si Astion, de la Halmyris. Cu acest prilej, sambata, 7 iulie, incepand cu ora 8.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a oficiat Sfanta Liturghie la manastirea "Sfintii Epictet si Astion", din apropierea…

- Inaltpreasfințitul Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, a sfințit, duminica, 24 iunie 2018, pictura bisericii „Sfantul Voievod Ștefan cel Mare” din municipiul Focșani.

- Astazi, in ziua sarbatorii Nasterii Sf. Proroc Ioan Botezatorul, inaltii ierarhi din Sud Estul Romaniei vor sluji dupa urmatorul program transmis de Basilica: Inaltpreasfintitul Parinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va face parte din soborul de preoti si va sluji cu Inaltpreasfintitul Parinte Teofan,…