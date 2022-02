Duminică cu cer senin, în prima parte a zilei Vremea calda se menține. Soarele rasare la ora 07:42. Pe timpul nopții și pana spre amiaza zilei cerul va fi senin apoi, atmosfera se va innora treptat. La sfarșitul intervalului, la munte se anunța ninsori. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari la munte. Soarele va apune la ora 17:42. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre -3 și -1 grad, iar maximele vor urca in jurul valorii de 7 grade. Luni, se anunța precipitații. Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

