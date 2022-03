La intrarea in Postul cel Mare, Biserica ne-a statornicit trecerea prin Duminica Iertarii. Supranumele deriva de la o randuiala speciala a slujbei zilei, la sfarșitul careia toți cei prezenți iși cer iertare unii de la ceilalți, in cadrul unui ceremonial aparte, emoționant, inimile tuturor fiind redeșteptate de auzul cuvintelor Mantuitorului Hristos din Evanghelia de la […] Articolul Duminica celor care inca mai cred in Rai apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .