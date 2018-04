Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Fidesz si Viktor Orban au subliniat ca scrutinul de duminica are ca miza mentinerea identitatii Ungariei, invitand alegatorii sa decida intre "protectorii natiunii ungare" pe fondul unui atac al imigratiei si "fortele internationale" conduse de miliardarul ungaro-american George Soros. Orban…

- Viktor Orban, cel mai vocal lider naționalist al Europei, a declarat vineri ca viitorul Ungariei va fi decis pentru zeci de ani la alegerile din duminica, in care el a promis ca va proteja națiunea sa de "rugina" migranților musulmani, relateaza Reuters.

- Cu un discurs naționalist și antiimigrație, actualul premier al Ungariei, Viktor Orban, este pe cale sa obțina fara probleme al treilea mandat consecutiv in fruntea guvernului de la Budapesta.

- Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor si-a exprimat, luni, sustinerea pentru FIDESZ, partidul de guvernamant din Ungaria condus de premierul Viktor Orban, in contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 8 aprilie in tara vecina. Tamas Sandor, care este si presedintele Consiliului…

- Premierul ungar Viktor Orban sustine ca economia Ungariei va creste cu 4% in urmatorii ani, va ajunge la un nivel foarte scazut al somajului pana in 2022, timp in care salariile vor creste, si afirma ca tara sa nu mai are nevoie de fondurile de la Uniunea Europeana pentru a avea succes. Acesta…

- Viktor Orban și partidul sau Fidesz sunt favoriți ai scrutinului parlamentar din 8 aprilie din Ungaria, în ciuda victoriei neașteptate a unui candidat al opoziției în anticipatele organizate duminica pentru primaria

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters. „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam…

- Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 8 aprilie a anunțat președintele Janos Ader. Data a fost stabilita in ziua in care se aniverseaza 28 de ani de la primele alegeri de dupa perioada comunista, scrie The Associated Press. Primul ministru Viktor Orban va incerca sa obțina al treilea…