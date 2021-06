Stiri pe aceeasi tema

- Lumea este chemata sa voteze anticipat candidati pentru primariile a 35 de localitati din tara, dupa ce fostii edili au ajuns in puscarie, au murit sau au fost gasiti incompatibili. La fel ca si fostii primari, noii pretendenti au cariere controversate.

- In cursul dimineții de astazi, 22 iunie 2021, au mai fost confirmate inca 74 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns 32.465. In intervalul 21.06.2021 (10:00) – 22.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 74 decese (43 barbați și 31 femei), ale unor pacienți…

- La raportarea de astazi, cel mai mare numar de cazuri noi de infectare cu Covid-19, respectiv 118 de cazuri, s-a inregistrat in continuare, in Capitala, in creștere fața de ziua de ieri (95). In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima raportare, au fost inregistrate 835 cazuri noi…

- V. Stoica Nu mai puțin de 51 de percheziții au avut loc, ieri dimineața, in intreaga țara, dintre care patru in Prahova, la persoane banuite de producția și comercializarea ilegala de tutun de fumat, prin intermediul serviciilor poștale și de curierat. Au fost vizate atat locuințele persoanelor banuite,…

- Patru persoane au fost retinute in urma perchezitiilor din Capitala si din alte sase judete la persoane si firme banuite ca ar fi consemnat in fals ca ar fi realizat activitati de colectare si reciclare a peste 38 de milioane de kilograme de deseuri de ambalaje, arata Agerpres. Potrivit unui…

- Liderii AUR, in frunte cu George Simion, au descins in orașul Bragadiru, localitate in care rata de infectare este printre cele mai ridicate din țara, dar au ”uitat” sa poarte maștile, conform legii.Cei de la AUR au marșaluit pe strazi, mulți dintre ei fara maști, dar sub pretextul ca doresc sa planteze…

