Duminică au loc alegeri districtuale în Hong Kong Cetațenii din Hong Kong sunt așteptați duminica la urne, in cadrul celor mai tensionate alegeri districtuale de la revenirea teritoriului sub administrarea Chinei, in 1997, informeaza site-ul agenției de presa DPA. Peste 1.100 de persoane candideaza pentru cele 452 de locuri din consiliile districtuale din acest teritoriu. Cu toate ca poziția de consilier districtual nu este una de importanța majora, aceste alegeri sunt considerate a fi echivalente cu un referendum privind masurile actualei conduceri politice de la Hong Kong, pe fondul protestelor care au loc de șase luni in acest teritoriu. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte din Hong Kong a declarat luni neconstitutionala interdictia purtarii mastii, decisa luna trecuta de executiv pentru a incerca sa dezamorseze miscarea manifestantilor pro-democratie, transmite AFP.'Restrictiile pe care (interdictia) le impune drepturilor fudamentale (...) merge…

- ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019 UPDATE.Ministrul de Interne, ministrul Educatiei si primarul Gabriela Firea au fost primii politicieni care au votat, chiar la deschiderea urnelor. Peste 18,2 milioane de romani cu drept de vot sunt asteptati, duminica, sa-si exprime optiunea electorala intr-una dintre…

- Poliția din Hong Kong a tras, sambata, cu gaze lacrimogene in efortul de a dispersa protestatarii care au atacat sediul agenției naționale de știri a Chinei, Xinhua, spargand geamurile și daramand ușile cladirii, scrie The Guardian. Protestatarii imbracati in negru si cu masti pe fata, s-au dus in cartierul…

- Cetatenii polonezi sunt chemati la urne, duminica, intr-un scrutin legislativ care a polarizat societatea din Polonia, in urma caruia opoziția are șanse sa-i infranga la limita pe conservatorii conduși de Jaroslaw Kaczynski, aflați la guvernare din 2015, informeaza postul France 24, potrivit Mediafax.Opoziția…

- China anunța introducerea unui sistem de rating al cetațenilor de la 1 decembrie și nu este o gluma. Xi Jinping, președintele Chinei, folosește sute de care video cu recunoaștere faciala pentru a controla poporul. In viitor, chinezii vor trai exact ca in episodul „Nosedive” din Black Mirror.

- Autoritațile din Hong Kong au folosit sambata gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care au manifestat in regiunea autonoma dupa ce un grup pro-China a dat jos mesajele antiguvernamentale afișate, relateaza site-ul agenției Reuters.Manifestanții s-au adunat in orașul Tuen Mun, unde…

- Nu este sigur ca aceasta retragere a proiectului va pune capat protestelor, numite Miscarea Umbrelelor. Aceasta era principala cerinta a protestatarilor. Protestele au evoluat si sute de mii de oameni cer acum o reforma democratica si investigarea actelor brutale comise de politie.Lam a…

- Liderii tarilor din G7 au facut apel la respectarea statutului autonomiei Hong Kong-ului si la "evitarea violentelor" dupa mai bine de doua luni de manifestari in favoarea reformelor democratice in aceasta fosta colonie britanica, proteste marcate in anumite zile de confruntari violente cu politia,…