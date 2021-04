Stiri pe aceeasi tema

- In data de 25 februarie a.c., sosește in Romania pe cale terestra, o noua tranșa de vaccin, livrata de compania Moderna, care consta in 76.800 de doze. Dozele de vaccin vor fi distribuite, respectiv Centrul Național de Stocare București – 36.000 doze, Centrul Regional de Depozitare Brașov – 14.400 doze,…

- Maine, 25 februarie a.c., sosește in Romania pe cale terestra, o noua tranșa de vaccinlivrata de compania Moderna, care consta in 76.800 de doze.Dozele de vaccin vor fi distribuite, dupa cum urmeaza: Centrul Național de Stocare București: 36.000 doze;Centrul Regional de Depozitare Brașov: 14.400 doze;Centrul…

- O noua transa de 345.150 doze de vaccin Pfizer Biontech va ajunge luni in Romania, acestea urmand a fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, anunta Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit comunicatului…

- O noua tranșa de doze de vaccin de la AstraZeneca, in Romania! Este vorba de 148.800 de doze de vaccin care sosesc pe cale terestra in țara noastra. Acestea vor fi distribuite in centre din șapte județe din țara, inclusiv Capitala, pana la sfarșitul saptamanii. In perioada 26-28 februarie, dozele de…

- Astazi, 24 februarie, a sosit in Romania pe cale terestra, o noua tranșa de vaccin livrata de compania Moderna, care consta in 79.200 de doze. In data de 2 martie 2021, dozele de vaccin vor fi distribuite, dupa cum urmeaza: – Centrul Național de Stocare București: 26.800 doze; – Centrul Regional de…

- Astazi sosește in Romania, pe cale aeriana, cea de a zecea tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 201.240 doze de vaccin. Acestea vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale…

- Astazi, 13 februarie, va sosi in Romania cea de a noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 196.560 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, anunța printr-un comunicat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva…

- Astazi, 13 februarie, va sosi in Romania cea de a noua tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech care consta in 196.560 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul catre centrele de stocare este asigurat de firma producatoare, inclusiv pe cale terestra. Vaccinurile…