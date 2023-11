„Vegheati, asadar, pentru ca nu stiti nici ziua, nici ceasul!” (Mt 25,13) Lecturile sfinte din aceasta duminica ne provoaca sa ne intrebam daca suntem pregatiți pentru intalnirea cu Dumnezeu de la sfarșitul vieții, care poate avea loc in orice clipa. Intalnim in fragmentul evanghelic parabola celor zece fecioare (Mt 25,1-13), pe care Isus le incadreaza […] Articolul Duminica a XXXII-a din Timpul de peste An (A) apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! .