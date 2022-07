Stiri pe aceeasi tema

- Textul Sfintei Evanghelii de astazi (Matei 9, 1-8) ne indeamna a pași inca o data spre ținutul Capernaumului. Pentru a-L vedea pe Domnul. Refuzat de gadareni, alungat cu eleganța din ținutul in care porcii par a fi mai valoroși decat oamenii, Invațatorul revine in cetatea Sa, de-acum. Dar constata ca…

- Ȋn cea de a treia Duminicǎ dupǎ Pogorȃrea Sfȃntului Duh, Biserica noastrǎ a rȃnduit sǎ se citescǎ la Sfȃnta Liturghie un fragment din Predica de pe munte, predicǎ ȋn care Mȃntuitorul Iisus Hristos a concretizat principalele precepte ale noii Sale ȋnvǎțǎturi pe care avea sǎ o propovǎduiascǎ umanitǎții…

- Statele membre UE au aprobat in noaptea de marti spre miercuri planul Comisiei Europene de a reduce la zero emisiile de CO2 la masinile noi incepand din 2035, impunand astfel motoare 100% electrice, informeaza AFP. Aceasta propunere, anuntata de executivul european in iulie 2021, va insemna incetarea…

- In urma unui control de rutina, polițiștii rutieri din Constanța au prins un barbat care consumase cocaina, substanța halucinogena de prim grad de risc și marijuana. Șoferul era la volan și plecase in vacanța de Rusalii. Poliția din județul Constanța desfașoara o razie de mare amploare pentru a verifica…

- SARBATOARE… Pe 2 iunie, creștinii sarbatoresc Inaltarea Domnului. Salutul credincioșilor se schimba in „Hristos S-a Inalțat”, respectiv „Adevarat S-a Inalțat” din ziua Inalțarii și pana la Rusalii. In țara noastra se serbeaza și Ziua Eroilor, din mai 1920. In popor, aceasta mare zi mai este cunoscuta…

- Evanghelia din aceasta Duminica a Orbului continua șirul evangheliilor din Duminicile trecute in care ni se prezinta mai multe vindecari savarșite de Mantuitorul Iisus Hristos. Astfel, am vazut acum doua Duminici cum Iisus l-a vindecat pe acel om care zacuse paralizat vreme de 38 de ani, iar Duminica…

- GHINION… Grindina a facut prapad ieri, 13 mai, intr-o comuna din județul Iași (Dobrovaț), dupa ce lansarea de rachete antigrindina a fost ingeunata de un grup de fermieri. Noua localnici din jurul țarcului unde este amplasat lansatorul de rachere anti-grindina, au mers cu mașini și caruțe in fața punctului…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident rutier la Iasi. Din primele informatii detinute de reporterii BZI se pare ca incidentul rutier a avut loc pe soseaua Pacurari. Trei autoturisme au intrat in coliziune. UPDATE: Accidentul rutier s-ar fi produs pe fondul nepastrarii distanței regulamentare…