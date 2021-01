Stiri pe aceeasi tema

- Cu totii ne pregatim sa incheiem anul 2020 si sa incepem anul 2021.Un an plin de incercari aduse de epidemia ce a cuprins pamantul… Suntem inca patrunsi de maretia sarbatorii Nasterii Domnului de bucuria colindelor ce ne-au vestit asemenea magilor de odinioara Intruparea Domnului Iisus. Tot acum ne…

- E vremea solidaritații, a faptelor bune, e perioada in care putem darui celor care au nevoie de ajutor. Oricare ar fi acesta. E timpul Sarbatorilor de iarna, a mirosului de brad, a bucuriei și a magiei Craciunului, cu Moșul plin de cadouri. E luna in care putem fi impreuna pentru semenii noștri. Acum,…

- De duminica, ziua in care in Biserica este Inainte-praznuirea Nasterii Domnului, pregustam duhovniceste din bucuria sarbatorii Craciunului si intensificam postirea noastra pentru ca, prin Taina Spovedaniei, sa ne curatim de pacate si sa ne primenim casa ...

- Incetul cu incetul ne apropiem tot mai mult de frumoasa sarbatoare a Nașterii Domnului. Clopotele bisericilor din toata lumea, unite cu glasul apostolilor, ne cheama sa patrundem in unul dintre cele mai incantatoare mistere ale credinței noastre: misterul intruparii și al nașterii Domnului. Cristos…

- Inca din cele mai vechi timpuri, pentru ca oamenii nu aveau explicații științifice, dadeau fenomenelor dimensiuni divine. Ne amintim ce credeau mayașii despre 21.12.2012. Anul acesta, 21 decembrie ne aduce un nou eveniment, de aceasta data astronomic, un eveniment unic intr-o viața de om. Mai exact,…

- Știi ce poți face ca cea mai buna perioada a anului sa fie și mai buna? Decoreaza-ți casa in spiritul de Craciunului! Indiferent daca preferi decorul tradițional sau ceva mai modern, important este sa aranjezi totul astfel incat sa te poți bucura din plin de magia celor mai frumoase sarbatori. Craciunul…

- La jumatatea postului Craciunului cand deja cu praznicul Intrarii in Biserica a Maicii Domnului incepe sa se cante „Hristos Se naste slaviti-L…” in vederea pregatirii credinciosilor pentru a intampina dupa cuviinta praznicul Nasterii lui Hristos, Il intalnim pe Iisus in Sinagoga invatand multimile…Tot…