Duminica a doua din Postul Mare

- Primaria Bacau pune la dispoziția cetațenilor numarul de telefon 0234.984, disponibil 24/7 pentru ca cei interesați sa poata solicita sprijin referitor la situația generata de noul coronavirus. Un operator va prelua apelurile și in funcție de problemele identificate va anunța Direcția de Sanatate Publica…

- Din cauza unei avarii aparute pe conducta de aducțiune Darmanesti – Comanești – Vermești, in dreptul cartierului Plopu, din orașul Darmanesti, in data de 09.03.2020, incepand cu ora 9:30, se intrerupe serviciul de furnizare a apei potabile pentru beneficiarii din: orașul Darmanesti, orașul Moinești,…

- Astazi, pentru creștinii romano-catolici, incepe un timp liturgic deosebit, un timp de har și de reinnoire spirituala, timpul Postului Mare. Astazi este Miercurea Cenușii, prima zi de post. De ce poarta aceasta denumire? Pentru ca, la Sfintele Liturghii, credincioșii primesc pe cap, sub forma de cruce,…

- Sunt cuvintele pe care le adreseaza Iisus in Duminica aceasta, femeii cananeence venita la El cu cererea de a-i vindeca fiica demonizata. Sensurile acestor cuvinte sunt multiple si profunde si le intalnim in lumea de azi la tot pasul. Multe din “faptele bune” savarsite de unii sunt facute formal, cu…

- Primarul Bacaului, Cosmin Necula, considera ca daca lucrarile la centura Bacaului vor fi blocate din cauza lipsei finanțarii, orașul va fi condamnat la o aglomerație infernala. “Nu mi se pare corect sa tai banii la unul dintre cele mai importante proiecte ale acestui oraș!”, a declarat primarul Cosmin…

- Cu cateva zile mai inainte am trait cu bucurie Sarbatoarea Nasterii lui Cristos si poate mai avem inca prezenta in minte vestea ingerului adresata pastorilor, care a rasunat ca un refren in liturgia Cuvantului din Noaptea si din ziua de Craciun: „Astazi in Cetatea lui David vi s-a nascut Mantuitorul,…

- Sarbatoarea Nașterii Domnului este foarte aproape. Evanghelia din duminica a IV- a din Advent ne ajuta sa vedem cat de minunat a fost modul cum Dumnezeu s-a intrupat. Exista oameni care nu mai cred in conceperea feciorelnica și nașterea lui Isus Cristos. Considera ca așa ceva ține de mitologie. Biserica…

- „Avem o zona de munte in care activitațile pot sta mult sub semnul ecologiei și in care se poate dezvolta mai mult serviciile ecosistemice. Prin numirea domnului Ursu Traian la conducerea organizatiei Targu Ocna si a echipei care ii este aproape (in acest moment 120 membrii), Partidul Ecologist Roman…