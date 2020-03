† DUMINICA a 4-a din Post

Stiri pe aceeasi tema

- Aparut in condiții grafice de invidiat, volumul „Prezentul artistului” (Bacau, Editura Rovimed Publishers, 2020) – configurat cu picturi și ideograme semnate de penelul lui Alex Oko și insoțit de o garda imperiala a vorbelor (Dan Sandu, Theodor George Calcan, Petre Isachi) – a intrat in lume in hainele…

- Banca Transilvania a anunțat ca prelungește perioada de grație pentru cardurile de credit, iar primele obligații de plata pentru clienți vor fi doar in luna mai, in perioada 1-25 mai. Masura a fost luata pentru a scuti de drumuri la banca in contextul actual. Banca are și alternative foarte bune pentru…

- In duminica a doua din Postul Pastelui, Mantuitorul isi revarsa iubirea Sa fata de oameni vindecand un slabanog in Capernaum. Evanghelistul Matei numește aici Capernaumul orașul Sau. Betleemul a fost orașul in care S-a nascut; Nazaretul, orașul in care a crescut iar Capernaumul, orașul in care a locuit…

- Programul Rabla Plus, prin care statul suporta o parte din prețul unei mașini electrice sau hibride a fost oficializat. Administrația Fondului pentru Mediului ofera cumparatorilor ecotichete de pana la 45.000 de lei. Dar, programul vine și cu o serie de noutați, printre care interdicția timp de un an…

- Sub genericul programului „Conexiuni culturale”, in sala Caminului Cultural Dealul Nou, comuna Sarata, Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (director, Florin Zancescu) – institutie publica aflata in subordinea Consiliului Judetean Bacau – a organizat editia din acest…

- E de-o viața in judo. Iar judo-ul e viața sa. Nici nu trebuie sa o spuna; se știe. Este suficient sa pronunți numele campionilor care au trecut prin mainile sale. Sa numeri medaliile cucerite. Și sa parcurgi articolele și carțile sale despre judo pentru a ințelege ce inseamna acest sport pentru profesorul…

- Clasata pe locul 3 in ierarhia naționala intocmita anul trecut de FRA, secția de atletism a CSM Onești vrea sa ridice ștacheta in acest an. Dovada stau și primele rezultate obținute. Weekend-ul recent incheiat, gruparea condusa de Ingrid Istrate a jucat un rol de protagonista la cea de-a doua etapa…

- 22 de intervenții in situații de urgența au fost desfașurate de pompierii militari, in ultimele 24 de ore, la nivel județean. Majoritatea dintre acestea au constat in acordarea asistenței medicale de urgența (13 misiuni), echipajele de pompieri – paramendici acționand pentru acordarea de prim ajutor…